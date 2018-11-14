"Так поспішала жити!": померла відома українська письменниця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Протягом трьох останніх років вона боролася з онкологічною хворобою

Померла Ева Гата. Серце відомої письменниці зі Львова, роман якої в свій час увійшов у список "Книга року ВВС", зупинився в ніч на 14 листопада.

"Важко прийняти і неможливо погодитися. Сьогодні вночі відійшла від нас Ева Гата. Весела, оптимістична, розумна, талановита Оля Коссак (справжнє ім'я письменниці - Ред.). Прекрасна людина, чуйна товаришка, яка для кожного з нас знаходила правильні слова підтримки, чудова дружина, дбайлива мама і бабуся, талановитий викладач. Оля так поспішала жити! Останнє десятиліття її таланти вибухнули - писала запоєм книжки, малювала полотна, ткала. Планувала зайнятися гончарством..." - написала в Facebook директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка" Ірина Ключковська.

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

"Нам сумно без тебе, наша дорога подруга. Світ збідніє без тебе... Спи спокійно в Божих обіймах", - додала Ключковська.

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Львів'янка Ірина Кметь зазначила, що "навіть мимовільна короткочасна зустріч з Ольгою на вулиці і кілька реплік ввічливого діалогу залишали приємні відчуття зустрічі з близькою людиною".

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Ева Гата народилася 23 серпня 1958 року у Львові. Після закінчення Львівського національного університету імені Івана Франка працювала в науково-дослідному секторі при кафедрі прикладної математики. Життєвим покликанням вона вважала - вчити студентів і писати книги. Ольга Коссак писала філософсько-містичні романи, які, на її думку, повинні поліпшити світ. Всього у її творчому доробку понад 14 книг, серед яких "Ave Eva", "Три чесноти, або казка про оріхалк", "Очищення, або роблю, що хочу", "Стати Сонцем" (список "Книга року ВВС - 2014") та інші.

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Нагадаємо, що нещодавно помер видатний український кінооператор.

Раніше повідомлялося, що у віці 44 років померла актриса Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі, заслужена артистка України Юлія Волчкова.

Відео: РБК-Україна