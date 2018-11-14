ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Так поспішала жити!": померла відома українська письменниця

STYLERЖиття    14.11.2018 - 15:55
"Так поспішала жити!": померла відома українська письменниця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Протягом трьох останніх років вона боролася з онкологічною хворобою

Померла Ева Гата. Серце відомої письменниці зі Львова, роман якої в свій час увійшов у список "Книга року ВВС", зупинився в ніч на 14 листопада.

"Важко прийняти і неможливо погодитися. Сьогодні вночі відійшла від нас Ева Гата. Весела, оптимістична, розумна, талановита Оля Коссак (справжнє ім'я письменниці - Ред.). Прекрасна людина, чуйна товаришка, яка для кожного з нас знаходила правильні слова підтримки, чудова дружина, дбайлива мама і бабуся, талановитий викладач. Оля так поспішала жити! Останнє десятиліття її таланти вибухнули - писала запоєм книжки, малювала полотна, ткала. Планувала зайнятися гончарством..." - написала в Facebook директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка" Ірина Ключковська.

&quot;Так поспішала жити!&quot;: померла відома українська письменниця

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

"Нам сумно без тебе, наша дорога подруга. Світ збідніє без тебе... Спи спокійно в Божих обіймах", - додала Ключковська.

&quot;Так поспішала жити!&quot;: померла відома українська письменниця

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Львів'янка Ірина Кметь зазначила, що "навіть мимовільна короткочасна зустріч з Ольгою на вулиці і кілька реплік ввічливого діалогу залишали приємні відчуття зустрічі з близькою людиною".

&quot;Так поспішала жити!&quot;: померла відома українська письменниця

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Ева Гата народилася 23 серпня 1958 року у Львові. Після закінчення Львівського національного університету імені Івана Франка працювала в науково-дослідному секторі при кафедрі прикладної математики. Життєвим покликанням вона вважала - вчити студентів і писати книги. Ольга Коссак писала філософсько-містичні романи, які, на її думку, повинні поліпшити світ. Всього у її творчому доробку понад 14 книг, серед яких "Ave Eva", "Три чесноти, або казка про оріхалк", "Очищення, або роблю, що хочу", "Стати Сонцем" (список "Книга року ВВС - 2014") та інші.

&quot;Так поспішала жити!&quot;: померла відома українська письменниця

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Нагадаємо, що нещодавно помер видатний український кінооператор.

Раніше повідомлялося, що у віці 44 років померла актриса Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі, заслужена артистка України Юлія Волчкова.

Відео: РБК-Україна

Новини України писательницасмерть
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся