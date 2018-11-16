На 85-м году жизни скончался известный кантри-музыкант

Фото: (wikimedia.org Coolcaesar)

В 1982 году артист получил премию "Грэмми"

15 ноября, находясь в собственном доме в Талсе в США, скончался американский кантри-музыкант Рой Кларк, ставший обладателем премии Грэмми в 1982 году. Об этом сообщает информационный портал Variety.

Уточняется, что артист умер в возрасте 85 лет от воспаления легких. К слову, родился Рой Кларк 15 апреля 1933 года в общине Мееррин в штате Вирджиния. В детстве начал играть на банджо и гитаре, и к 15 годам уже был двукратным обладателем титула лучшего исполнителя на банджо.

Фото: (GettyImages)

В 1950 годах Рой Кларк начал работать на телевидении и за короткий срок достиг серьезного успеха. На музыкальном поприще артист также стал востребован, подписав контракт с Capitol Records в 1963 году.

Фото: (GettyImages)

Позже Кларк выступал в качестве соведущего популярного телешоу "Hee Haw" в Нэшвилле, в 1982 году получил "Грэмми", а в 2009 году получил место в Зале славы кантри-музыки.

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Видео: (video.rbc.ua)