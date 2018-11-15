Умерла актриса из легендарного американского сериала

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Причины смерти не сообщаются

В возрасте 93 лет умерла известная голливудская актриса Кэтрин (Скотти) МакГрегор, сыгравшая одну из самых интересных героинь сериала "Маленький домик в прериях" (1974-1983). Артистка скончалась в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает Today со ссылкой на представителя звезды.

В издании сообщают, что последние годы кинодива провела в доме престарелых Фонда кино и телевидения США. Кэтрин ушла из жизни во вторник, 13 ноября, но об этом стало известно только сейчас. О причинах смерти кинозвезды не сообщается.

Скотти МакГрегор / Кадр из сериала "Маленький домик в прериях"

Кэтрин (Скотти) МакГрегор родилась в Калифорнии в 1925 году. После получения актерского образования она стала активно появляться в эпизодических ролях в различных сериалах. Со временем Кэтрин сменила имя на Скотти. Среди самых известных ее работ - роль Харриет Олесон – жены владельца магазина в сериале "Маленький домик в прериях", который выходил на NBC с 1974 по 1983 годы. Она также появлялась телесериалах "Любовь к жизни", "Пьеса недели", "Восток/Запад", "Все в семье" и других.

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Видео: (video.rbc.ua)