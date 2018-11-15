Померла актриса з легендарного американського серіалу

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Причини смерті не повідомляються

У віці 93 років померла відома голлівудська актриса Кетрін (Скотті) МакГрегор, яка зіграла одну з найцікавіших героїнь серіалу "Маленький будиночок у преріях" (1974-1983). Артистка померла в передмісті Лос-Анджелеса, повідомляє Today з посиланням на представника зірки.

У виданні повідомляють, що останні роки кінодіва провела в будинку пристарілих Фонду кіно і телебачення США. Кетрін пішла з життя у вівторок, 13 листопада, проте про це стало відомо тільки зараз. Про причини смерті кінозірки не повідомляється.

Скотті МакГрегор / Кадр із серіалу "Маленький будиночок у преріях"

Кетрін (Скотті) МакГрегор народилася в Каліфорнії в 1925 році. Після отримання акторської освіти вона стала активно з'являтися в епізодичних ролях в різних серіалах. З часом Кетрін змінила ім'я на Скотті. Серед найбільш відомих її робіт - роль Харієт Олесон – дружини власника магазину в серіалі "Маленький будиночок у преріях", який виходив на NBC з 1974 по 1983 роки. Вона також з'являлася телесеріалах "Любов до життя", "П'єса тижня", "Схід/Захід", "Все в сім'ї" та інших.

Нагадаємо, що нещодавно померла відома українська письменниця.

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Відео: (video.rbc.ua)