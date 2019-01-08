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Умер известный гитарист популярной рок-группы

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 10:27
Умер известный гитарист популярной рок-группы
Фото: (facebook.com/TheHolliesOfficial)

Эрик Хэйдок скончался после продолжительной болезни

Популярный гитарист британской группы The Hollies Эрик Хэйдок умер в возрасте 75 лет в своем доме. Об этом проинформировали на официальной странице коллектива The Hollies (Official) в социальной сети Facebook.

Ударник группы Бобби Эллиот выразил соболезнования, написав теплые слова об Эрике Хэйдоке: "В начале 1960-х Эрик был одним из лучших бас-гитаристов на планете. Тони Хикс, я и Хэйдок составляли отличную ритм-сессию, на которую многие коллеги смотрели с завистью. Хотя Эрик покинул группу в 1966-м, но я любил переслушивать наши записи с его участием. Это были счастливые дни".

Умер известный гитарист популярной рок-группыФото: (GettyImages)

Напомним, The Hollies - британская рок-группа, созданная в 1962 году, и исполняющая бит-музыку. Существует предположение, что название "Hollies" было выбрано в честь Бадди Холли, но музыканты утверждают, что их вдохновили различные украшения Рождественских праздников.

Умер известный гитарист популярной рок-группыФото: (facebook.com/TheHolliesOfficial)

Мелодичные композиции, напоминающие по стилистике "Битлз", на протяжении почти 30 лет претерпели лишь незначительные изменения. В конце 1960-х музыканты попытались отойти от своего традиционного звучания (альбом "Evolution" и "Butterfly"), но слушатели не восприняли "Hollies" в таком качестве.

Напомним, что в США умерла одна из создателей телескопа "Хаббл". Женщина скончалась на Рождество после продолжительной болезни.

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