Умер известный гитарист популярной рок-группы

Фото: (facebook.com/TheHolliesOfficial)

Эрик Хэйдок скончался после продолжительной болезни

Популярный гитарист британской группы The Hollies Эрик Хэйдок умер в возрасте 75 лет в своем доме. Об этом проинформировали на официальной странице коллектива The Hollies (Official) в социальной сети Facebook.

Ударник группы Бобби Эллиот выразил соболезнования, написав теплые слова об Эрике Хэйдоке: "В начале 1960-х Эрик был одним из лучших бас-гитаристов на планете. Тони Хикс, я и Хэйдок составляли отличную ритм-сессию, на которую многие коллеги смотрели с завистью. Хотя Эрик покинул группу в 1966-м, но я любил переслушивать наши записи с его участием. Это были счастливые дни".

Фото: (GettyImages)

Напомним, The Hollies - британская рок-группа, созданная в 1962 году, и исполняющая бит-музыку. Существует предположение, что название "Hollies" было выбрано в честь Бадди Холли, но музыканты утверждают, что их вдохновили различные украшения Рождественских праздников.

Фото: (facebook.com/TheHolliesOfficial)

Мелодичные композиции, напоминающие по стилистике "Битлз", на протяжении почти 30 лет претерпели лишь незначительные изменения. В конце 1960-х музыканты попытались отойти от своего традиционного звучания (альбом "Evolution" и "Butterfly"), но слушатели не восприняли "Hollies" в таком качестве.

