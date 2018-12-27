Умер известный российский актер

Фото: кадр из кинофильма

О печальном известии сообщил приятель артиста

25 декабря из жизни ушел популярный актер Дмитрий Матвеев. Он скончался на 66-ом году жизни. Причина смерти не сообщается. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook проинформировал Олег Хартулари.

"Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнёр и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и тёплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!" - написано в сообщении.

Напомним, что ещё будучи маленьким актёр снялся в короткометражном фильме по повести Аркадия Гайдара "Пусть светит", однако серьёзно Дмитрий занялся игрой в кино в 1979 году. Он снялся в 30 кинокартинах. Одна из лучших в его карьере была роль начальника погранзаставы Сушенцова в фильме "Государственная граница. Год сорок первый", которая и принесла артисту небывалую славу.

Фото: (facebook.com/ohartulari)

Одновременно с этим артист занимался дубляжом на "Мосфильме" и на студии имени Горького. В данной сфере он получил не меньшую известность и востребованность. Его голосами говорили Мэл Гибсон, Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Джордж Клуни, Кристофер Ламберт. Также он озвучивал некоторые рекламные ролики.

Напомним, что умер известный артист, звезда сериала "Голубка". 18 декабря умер российский артист Олег Мартьянов на 67-ом году жизни. Выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина посвятил свою жизнь Малому театру.

Ранее скончался звезда сериала "Универ". Актеру Виталию Ендовицкому было 49 лет. Причиной смерти стало осложнение после пережитого инсульта.

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