Умер известный артист, звезда сериала "Голубка"

Фото: (kino-teatr.ru)

Олег Мартьянов умер в возрасте 67 лет

18 декабря умер российский артист Олег Мартьянов на 67-ом году жизни. Выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина посвятил свою жизнь Малому театру. Об этом проинформировала пресс-служба театра.

Олег Мартьянов был принят в труппу Малого театра еще в 1973 году. За всю его творческую деятельность насчитывается около 70 работ, в том числе спектакли "Конёк-горбунок", "Царь Иоанн Грозный", "Господа Головлёвы", "Недоросль" и прочие.

Фото: (kino-teatr.ru)

Помимо того, Мартьянов участвовал в записи большого количества аудиокниг, среди которых "Князь Серебряный" А. Толстого, "Сонеты" У. Шекспира, "Оливер Твист" Ч. Диккенса, и другие.

Особую популярность артисту принесла роль в фильме "Голубка", где он играл Виктора. Мартьянов также снялся в таких картинах, как "А вы любили когда-нибудь?", "Чёрная акула" и "Посвящение в любовь".

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