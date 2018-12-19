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Помер відомий актор, зірка серіалу "Голубка"

STYLERЖиття    19.12.2018 - 09:50
Помер відомий актор, зірка серіалу "Голубка"
Фото: (kino-teatr.ru)

Олег Март'янов помер у віці 67 років

18 грудня помер російський артист Олег Март'янов на 67-му році життя. Випускник Вищого театрального училища імені Щепкіна присвятив своє життя Малому театру. Про це інформує прес-служба театру.

Олег Март'янов був прийнятий в трупу Малого театру ще у 1973 році. За всю його творчу діяльність налічується близько 70 робіт, у тому числі вистави "Коник-горбунок", "Цар Іван Грозний", "Пани Головльови", "Недоросток" та інші.

Помер відомий актор, зірка серіалу &quot;Голубка&quot;Фото: (kino-teatr.ru)

Крім того, Март'янов брав участь у записі великої кількості аудіокниг, серед яких "Князь Срібний" А. Толстого, "Сонети" У. Шекспіра, "Олівер Твіст" Ч. Діккенса, і інші.

Особливу популярність артисту принесла роль у фільмі "Голубка", де він грав Віктора. Март'янов також знявся в таких картинах, як "А ви любили коли-небудь?", "Чорна акула" і "Посвята в любов".

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