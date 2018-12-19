Помер відомий актор, зірка серіалу "Голубка"

Фото: (kino-teatr.ru)

Олег Март'янов помер у віці 67 років

18 грудня помер російський артист Олег Март'янов на 67-му році життя. Випускник Вищого театрального училища імені Щепкіна присвятив своє життя Малому театру. Про це інформує прес-служба театру.

Олег Март'янов був прийнятий в трупу Малого театру ще у 1973 році. За всю його творчу діяльність налічується близько 70 робіт, у тому числі вистави "Коник-горбунок", "Цар Іван Грозний", "Пани Головльови", "Недоросток" та інші.

Фото: (kino-teatr.ru)

Крім того, Март'янов брав участь у записі великої кількості аудіокниг, серед яких "Князь Срібний" А. Толстого, "Сонети" У. Шекспіра, "Олівер Твіст" Ч. Діккенса, і інші.

Особливу популярність артисту принесла роль у фільмі "Голубка", де він грав Віктора. Март'янов також знявся в таких картинах, як "А ви любили коли-небудь?", "Чорна акула" і "Посвята в любов".

Нагадаємо, що відомий футболіст загинув з родиною в жахливому ДТП. 17 грудня білоруський футболіст і воротар клубу "Вітебськ" Андрій Щербаков загинув у ДТП разом зі своєю дружиною і шестирічним сином. Ще одна дитина трьох років, який знаходився в дитячому кріслі, був госпіталізований з травмами.

Ми писали, що помер зірка серіалу "Універ". Акторові Віталію Єндовицькому було 49 років. Причиною смерті стало ускладнення після пережитого інсульту.

Також ми писали, що помер один з найвідоміших ілюзіоністів. Легенді Рікі Джею було 72 роки.