ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Умер известный российский актер

STYLERЖиття    27.12.2018 - 09:53
Умер известный российский актер
Фото: кадр из кинофильма

Про сумну звістку повідомив приятель артиста

25 грудня з життя пішов популярний актор Дмитро Матвєєв. Він помер на 66 році життя. Причина смерті не повідомляється. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував Олег Хартуларі.

"Прощавай, Дмитре Миколайовичу! Мій дорогий партнер і старший товариш. Мені буде дуже не вистачати твоїх дзвінків і теплих слів. Царство тобі Небесне! До зустрічі!" - написано в повідомленні.

Нагадаємо, що ще будучи маленьким актор знявся в короткометражному фільмі по повісті Аркадія Гайдара "Нехай світить", проте серйозно Дмитро зайнявся грою в кіно в 1979 році. Він знявся у 30 кінокартинах. Одна з кращих в його кар'єрі була роль начальника прикордонної застави Сушенцова у фільмі "Державний кордон. Рік сорок перший", яка і принесла артистові небувалу славу.

Умер известный российский актерФото: (facebook.com/ohartulari)

Одночасно з цим артист займався дубляжем на "Мосфільмі" і на студії імені Горького. У цій сфері він отримав не меншу популярність і затребуваність. Його голосами говорили Мел Гібсон, Він Дізель, Сильвестр Сталлоне, Джордж Клуні, Крістофер Ламберт. Також він озвучував деякі рекламні ролики.

Нагадаємо, що помер відомий актор, зірка серіалу "Голубка". 18 грудня помер російський артист Олег Март'янов на 67-му році життя. Випускник Вищого театрального училища імені Щепкіна присвятив своє життя Малому театру.

Раніше помер зірка серіалу "Універ". Акторові Віталію Єндовицькому було 49 років. Причиною смерті стало ускладнення після пережитого інсульту.

Також ми писали, що помер один з найвідоміших ілюзіоністів. Легенді Ріки Джею було 72 роки.

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту Їхала на сімейну вечерю: відома співачка потонула в Дунаї
Новини України смерть
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся