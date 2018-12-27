Умер известный российский актер

Фото: кадр из кинофильма

Про сумну звістку повідомив приятель артиста

25 грудня з життя пішов популярний актор Дмитро Матвєєв. Він помер на 66 році життя. Причина смерті не повідомляється. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував Олег Хартуларі.

"Прощавай, Дмитре Миколайовичу! Мій дорогий партнер і старший товариш. Мені буде дуже не вистачати твоїх дзвінків і теплих слів. Царство тобі Небесне! До зустрічі!" - написано в повідомленні.

Нагадаємо, що ще будучи маленьким актор знявся в короткометражному фільмі по повісті Аркадія Гайдара "Нехай світить", проте серйозно Дмитро зайнявся грою в кіно в 1979 році. Він знявся у 30 кінокартинах. Одна з кращих в його кар'єрі була роль начальника прикордонної застави Сушенцова у фільмі "Державний кордон. Рік сорок перший", яка і принесла артистові небувалу славу.

Фото: (facebook.com/ohartulari)

Одночасно з цим артист займався дубляжем на "Мосфільмі" і на студії імені Горького. У цій сфері він отримав не меншу популярність і затребуваність. Його голосами говорили Мел Гібсон, Він Дізель, Сильвестр Сталлоне, Джордж Клуні, Крістофер Ламберт. Також він озвучував деякі рекламні ролики.

Нагадаємо, що помер відомий актор, зірка серіалу "Голубка". 18 грудня помер російський артист Олег Март'янов на 67-му році життя. Випускник Вищого театрального училища імені Щепкіна присвятив своє життя Малому театру.

Раніше помер зірка серіалу "Універ". Акторові Віталію Єндовицькому було 49 років. Причиною смерті стало ускладнення після пережитого інсульту.

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