Помер відомий гітарист популярної рок-групи

Фото: (facebook.com/TheHolliesOfficial)

Ерік Хейдок помер після тривалої хвороби

Популярний гітарист британської групи The Hollies Ерік Хейдок помер у віці 75 років у своєму будинку. Про це поінформували на офіційній сторінці колективу The Hollies (Official) в соціальній мережі Facebook.

Ударник групи Боббі Елліот висловив співчуття, написавши теплі слова про Еріка Хейдока: "На початку 1960-х Ерік був одним з кращих бас-гітаристів на планеті. Тоні Хікс, я і Хейдок становили відмінну ритм-сесію, на яку багато хто з колег дивився з заздрістю. Хоча Ерік покинув групу у 1966-му, але я любив переслуховувати наші записи з його участю. Це були щасливі дні".

Фото: (GettyImages)

Нагадаємо, The Hollies - британська рок-група, створена в 1962 році, і виконуюча біт-музику. Існує припущення, що назва "Hollies" була вибрана на честь Бадді Холлі, але музиканти стверджують, що їх надихнули різні прикраси Різдвяних свят.

Фото: (facebook.com/TheHolliesOfficial)

Мелодійні композиції, що нагадують по стилістиці "Бітлз", протягом майже 30 років зазнали лише незначних змін. В кінці 1960-х музиканти спробували відійти від свого традиційного звучання (альбом "Evolution" і "Butterfly"), але слухачі не сприйняли "Hollies" в такій якості.

