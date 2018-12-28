В США умерла одна из создателей телескопа "Хаббл"

Коллаж РБК-Украина

Нэнси Грейс Роман занимала руководящую должность в NASA

Американский астроном, одна из первых женщин-руководителей в NASA и "мать Хаббла" умерла 27 декабря в США в возрасте 93 лет. Об этом сообщает информационный портал Associated Press.

Женщина скончалась на Рождество после продолжительной болезни. Напомним, что во время своей профессиональной деятельности Роман столкнулась с проблемами женщин в науке. Поэтому на протяжении всей карьеры она активно занималась публичными выступлениями, образованием и адвокацией касательно данного вопроса.

Фото: (women nasa.gov)

Окружающие очень долго отговаривали ее от занятий астрономией и она была одной из немногих женщин в НАСА в то время, в частности единственной женщиной на руководящей должности.

На сайте NASA указано, что в 1949 году Роман получила докторскую степень по астрономии в Чикагском университете, а в 1959 году пришла работать в агентство. Здесь она, помимо других проектов, занималась созданием Хаббла, который запустили в космос в 1990 году. В 1979 году ученая покинула NASA, после чего работала по контракту на Центр космических полетов Годдарда при агентстве.

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