У США померла одна з творців телескопа "Хаббл"

Колаж РБК-Україна

Ненсі Грейс Роман займала керівну посаду в NASA

Американський астроном, одна з перших жінок-керівників в NASA і "мати Хаббла" померла 27 грудня, в США у віці 93 років. Про це повідомляє інформаційний портал Associated Press.

Жінка померла на Різдво після тривалої хвороби. Нагадаємо, що під час своєї професійної діяльності Роман зіткнулася з проблемами жінок в науці. Тому протягом всієї кар'єри вона активно займалася публічними виступами, освітою і адвокацієй з цього питання.

Фото: (women nasa.gov)

Оточуючі дуже довго відмовляли її від занять астрономією і вона була однією з небагатьох жінок у НАСА в той час, зокрема єдиною жінкою на керівній посаді.

На сайті NASA зазначено, що у 1949 році Роман отримала докторську ступінь з астрономії в Чиказькому університеті, а в 1959 році прийшла працювати в агентство. Тут вона, крім інших проектів, займалася створенням Хаббла, який запустили в космос в 1990 році. У 1979 році вчена покинула NASA, після чого працювала за контрактом на Центр космічних польотів Годдарда при агентстві.

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