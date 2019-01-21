"Людина з великої літери": помер відомий український журналіст і поет

Ілюстративне фото (УНІАН)

Роман Кудлик був багаторічним редактором літературного журналу "Дзвін"

Відомий український поет і критик Роман Кудлик помер у віці 77 років після важкої хвороби. Про нелегку втрату повідомила його дочка Мар'яна Кудлик в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні вночі після важкої хвороби помер мій батько Кудлик Роман Михайлович - український поет, пісняр, критик, перекладач, журналіст, багаторічний головний редактор літературно-художнього журналу "Дзвін", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/Мар'яна Кудлик)

Користувачі висловили слова співчуття, зазначивши, що Роман Кудлик був дійсно талановитою людиною:

"Щирі співчуття Вам і Вашій родині. Нехай з Богом спочиває добра і талановита людина";

"Вічна пам'ять";

"Розділяю ваше горе, висловлюю щирі співчуття. Нехай з Богом спочиває в Царстві Небесному";

Скріншот коментарів: (facebook.com/Мар'яна Кудлик)

Нагадаємо, що Роман Кудлик видав 5 збірок віршів. Він також написав лібрето до опер Богдана Янівського "Олеська балада", "Царівна Жаба", "Перстень спокуси".

Раніше помер продюсер блокбастерів про Рембо, Суддю Дредда і Термінатора. Вайна помер 20 січня у своєму будинку після тривалої хвороби.

Ми писали, що молодий чемпіон з фігурного катання покінчив життя самогубством. Тіло спортсмена виявили в його будинку в Канзас-Сіті. Йому було лише 33 роки.

Ми повідомляли, що в Ужгороді помер відомий український музикант. Василь Кохан два роки боровся з раком, проте вижити йому так і не вдалося.