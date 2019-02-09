Солнце и тепло: синоптик рассказала, где будет апрельская погода

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Синоптик прогнозирует потепление до +9 градусов

В воскресенье, 10 февраля, по прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, во всей Украине будет наблюдаться теплая погода. По-апрельски тепло будет в западных регионах нашей страны, где столбики термометров поднимутся до отметки в +7… +9 градусов тепла. Сопровождаться будет весеннее тепло лучистым солнцем, рассказывает о погоде в Украине 10 февраля эксперт в своем блоге в Facebook.

По данным Натальи Диденко, погода в воскресенье будет теплее всего в западных областях Украины.

"Если вы быстро бросите зубную щетку и солнцезащитные очки в сумку, то уже сегодня будете во Львове или где-нибудь на Западе Украины. И завтра целый день будете среди весны, солнца и тепла. Там в воскресенье ожидается +5… +9 градусов, вместе с солнышком", - прогнозирует эксперт.

Погода в Укриане 10 февраля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщает Диденко, погода будет теплой и в других областях, но немного прохладнее.

"На остальной территории тоже не морозище, но облачно и явно свежее, на Востоке до -3 мороза днем. В Киеве завтра ночью -3… -5 градусов, днем 0… +2 градуса, без осадков", - добавила эксперт.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Следует отметить, что ранее Наталья Диденко рассказывала о погоде на выходные. В ранее опубликованном прогнозе говорилось, что на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью -1… -7 градусов, местами -7… -10 градусов, днем ожидается от -2 до +4 градусов тепла, на юге Украины и в Закарпатье до +5… +7 градусов.

Напомним, что синоптики предупредили о резком похолодании.

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