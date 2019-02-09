ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Солнце и тепло: синоптик рассказала, где будет апрельская погода

STYLERЖизнь    09.02.2019 - 11:34
Солнце и тепло: синоптик рассказала, где будет апрельская погода
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптик прогнозирует потепление до +9 градусов

В воскресенье, 10 февраля, по прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, во всей Украине будет наблюдаться теплая погода. По-апрельски тепло будет в западных регионах нашей страны, где столбики термометров поднимутся до отметки в +7… +9 градусов тепла. Сопровождаться будет весеннее тепло лучистым солнцем, рассказывает о погоде в Украине 10 февраля эксперт в своем блоге в Facebook.

По данным Натальи Диденко, погода в воскресенье будет теплее всего в западных областях Украины.

"Если вы быстро бросите зубную щетку и солнцезащитные очки в сумку, то уже сегодня будете во Львове или где-нибудь на Западе Украины. И завтра целый день будете среди весны, солнца и тепла. Там в воскресенье ожидается +5… +9 градусов, вместе с солнышком", - прогнозирует эксперт.

Солнце и тепло: синоптик рассказала, где будет апрельская погода

Погода в Укриане 10 февраля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщает Диденко, погода будет теплой и в других областях, но немного прохладнее.

"На остальной территории тоже не морозище, но облачно и явно свежее, на Востоке до -3 мороза днем. В Киеве завтра ночью -3… -5 градусов, днем 0… +2 градуса, без осадков", - добавила эксперт.

Солнце и тепло: синоптик рассказала, где будет апрельская погода

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Следует отметить, что ранее Наталья Диденко рассказывала о погоде на выходные. В ранее опубликованном прогнозе говорилось, что на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью -1… -7 градусов, местами -7… -10 градусов, днем ожидается от -2 до +4 градусов тепла, на юге Украины и в Закарпатье до +5… +7 градусов.

Напомним, что синоптики предупредили о резком похолодании.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали о погоде в Украине 9 февраля.

До этого мы писали, когда изменится погода.

В Киеве сегодня ожидается гололедица Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем до +7
Новости Украины ГидрометцентрвеснаНаталка ДиденкоПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь