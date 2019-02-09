Холодно и пасмурно: синоптики рассказали, когда изменится погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В субботу тепло будет лишь в западных областях

В субботу, 9 февраля, в Украине будет холодная пасмурная погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. В южной части, а также в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях местами возможен небольшой снег, передает Gismeteo.

В западных областях днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов, а в ночь на воскресенье, 10 февраля, температура в регионе снизится: столбики покажут от 0 до -4 градусов. В Черновицкой области будет холоднее - здесь ночная температура будет варьироваться в пределах -4-6 градусов.

На севере страны днем ожидается от -3 мороза до +1 тепла, а уже следующей ночью столбики термометров опустятся до -6-8 градусов мороза.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В центре страны днем синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов, ночью термометры покажут от -5 до -7 градусов. А в Житомирской и Винницкой областях днем будет немного теплее - здесь воздух прогреется до +3 градусов тепла.

На востоке Украины днем термометры покажут от 0 до -3 градусов, ночью температура в регионе снизится - от -6 до -8 градусов. Теплее будет лишь в Донецкой области: здесь будет от -4 до -6 градусов.

В южных областях дневная температура составит от +1 до +4 градусов, ночью будет от 0 до -3 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 9 февраля будет переменная облачность, днем температура воздуха составит от -1 до +1 градуса тепла, ночью в столице ожидается ясная погода с морозом от -6 до -8 градусов.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, такая погода продержится до вторника, тогда в Украину нагрянут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а ветер усилится до штормовых значений.

9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский и является одним из самых почитаемых святых в православии.

По народным приметам, если снег лежит в поле, будет хороший урожай, а низкое небо в этот день предвещает наступление холодов.

К слову, Леонид Горбань, которого называют "народным синоптиком", рассказал Styler чего ждать украинцам в первый месяц весны.

Также Горбань предупредил, что из-за жаркой погоды весной и летом по всем областям Российской Федерации будет прослеживаться падение уровня урожая.

А известный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какие погодные условия будут на ближайших выходных и сообщила, когда ожидается снегопад и дожди.

Видео: РБК-Украина