Полный крах: Россию ждет тотальный неурожай

Фото: Неурожай в России (коллаж РБК-Украина)

Народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз для России

Февраль в этом году будет морозным, уверен народный синоптик Леонид Горбань. А вот весна и лето 2019 года будут жаркими как в России, так и в Украине, говорит он. Такой прогноз на грядущие месяцы весны и лета он дал в комментарии для Styler.

Он считает, что из-за засухи в этом году Россию ждет неурожай.

"Урожай упадет на 25-30%"

По его словам, из-за жаркой погоды весной и летом по всем областям Российской Федерации будет прослеживаться падение уровня урожая.

"Урожай упадет на 25-30%. Это очень существенно! Я недавно сделал расчет по Краснодарскому краю, и мой прогноз подтвердился. Там снижение урожая будет еще больше, около 30-35%. Они – важные поставщики пшеницы внутри страны, но в этом году больших поставок из этого региона ждать не стоит", - говорит Горбань.

Фото: Россию в этом году ждет тотальный неурожай, считает Леонид Горбань (pixabay.com)

Но, по его словам, это иногда играет и позитивную роль:

"Работники сельского хозяйства говорят: хотя бы раз в пять лет неурожай – это может даже и хорошо. Ведь тогда хоть немного поднимается закупочная цена. Ведь перекупщики закупочные цены очень снизили. А так, может, цена немного возрастет".

"Земля будет высыхать 5-сантиметровым слоем"

"Будут так называемые суховеи. Будет преобладать ветер с востока, из Поволжья. А это принесет сухую погоду, дожди будут выпадать редко. Земля будет высыхать 5-сантиметровым слоем, потому что будут преобладать сильные ветры и палящее солнце", - говорит он.

Урожай яровых культур в России будет низким, говорит Горбань.

"Если урожай будет, то 12-14 центнеров с гектара. Это полный крах по яровым культурам. Дай бог, чтобы я когда-нибудь ошибся! Ведь если мой расчет правильный, то это очень плохо", - добавляет народный синоптик.

Впрочем, по его словам, неурожая также стоит ожидать не только в России, но и в Херсонской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму.

Напомним, ранее синоптик объяснила, когда в Украину придет похолодание.

Также недавно спрогнозировали похолодание в феврале 2019 года