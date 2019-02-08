Украину вновь накроют морозы: синоптики предупредили о резком похолодании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Уже в ночь на субботу ожидается значительное похолодание

В пятницу, 8 февраля, зима принесет украинцам солнечную морозную погоду, которую периодически будут омрачать облака, с умеренными морозами. Впрочем, уже в ночь на субботу температура воздуха снизится - на востоке ожидаются морозы до -12 градусов.

Небольшой снег возможен в Полтавской, Сумской и Луганской областях, передает Gismeteo.

В западных областях днем столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов, ночью температура воздуха составит от -2 до -5 градусов. Во Львовской области днем будет немного теплее - от +5 до +7 градусов. А в Черновицкой области ночью будет холодно: здесь термометры покажут до -8 мороза.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На севере Украины дневная температура составит от -2 мороза до +1 тепла. В ночь на субботу, 9 февраля, температура снизится - от -6 до -9 мороза.

В центральных областях днем прогнозируется от -1 до +3 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут от -5 до -8 градусов.

В восточной части страны днем ожидается от -2 до +1 градуса тепла, ночью значительно похолодает: столбики термометров будут варьироваться в пределах от -10 до -12 градусов.

На юге страны днем прогнозируется от 0 до +2 градусов тепла, ночью температура воздуха составит от -1 до -4 мороза. В Одесской области синоптики прогнозируют ночную температуру от -3 до -5 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся. Дневная температура составит от -1 до +1 градуса. В ночь на субботу похолодает: столбики термометров покажут от -7 до -9 мороза.

В этот день принято следить за погодой, которая сможет предсказать, каким будет лето. По приметам, если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какая погода будет в Украине в последний месяц зимы.

А сурок Тимка, которого разбудили в так называемый "день сурка" - 2 февраля, дал прогноз погоды на предстоящую весну.

Видео: РБК-Украина