"Нескольких знаю лично": украинский писатель создал "портрет зрадофила"

Они ослеплены и не видят изменений

"Зрадофилия" характерна для людей с низким уровнем интеллекта или же тех, у кого не сложилась личная и профессиональная жизнь. Об этом сообщил украинский писатель Юрий Винничук, передает "Газета.ua".

"Зрадофилия - явление, характерное для людей с низким уровнем интеллекта или же тех, у кого не сложилась личная или профессиональная жизнь. Это в основном люди, которые ни в чем себя не проявили. Недовольные жизнью. Они это экстраполирует на все. Жена бросила - государство виновато. Нескольких таких знаю лично. Сидят на месте, без работы, и ничего не хотят", - сказал он.

Примером одного из таких "зрадофилов" писатель называет одного из своих знакомых.

"Говорю: "У меня сосед-пенсионер устроился в музей сторожем. Сутки работает, трое - дома. Получает четыре тысячи. Чего не пойдешь? "Жена не видит меня сторожем, отвечает. Это и есть портрет зрадофила", - подчеркнул он.

Более того, по словам Винничука, за последнее время он заметил большие перемены в стране.

"Они ослеплены и не видят никаких изменений. А я вижу. За эти четыре года сделано больше, чем за предыдущие 20. Я живу возле Львова в Винниках. Дороги начали делать. Потому что местные общины получают половину прибыли, которая ранее шла в центральный бюджет. Состоялась декоммунизация, ввели квоты на украинский язык на радио и телевидении", - сказал он.

Кстати, украинский журналист Михаил Ткач раскритиковал заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган о так называемом списке "зрадофилов", которые раскритиковали власть за "смерть" Аркадия Бабченко.

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