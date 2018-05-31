Кто должен извиняться: журналист раскритиковал Ларису Сарган за список "зрадофилов"

Журналиста особенно возмутило, что в список "зрадофилов" Сарган внесла Мирославу Гонгадзе
Украинский журналист Михаил Ткач раскритиковал заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган о так называемом списке "зрадофилов", которые раскритиковали власть за "смерть" Аркадия Бабченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Михаилу не понравился пост пресс-секретаря генерального прокурора Луценко Ларисы Сарган с цитатами известных и не очень деятелей об "убийстве" Аркадия Бабченка.
Фото: facebook.com/mixailotkach
"Добавляйте в комментарии тех, кто поднял очередную "зраду" в то время, когда все правоохранители осуществляли спецоперацию #бабченко. Увидим, как они извинятся", - приводит слова пресс-секретаря Луценко журналист.
Он обратил внимание, что среди цитат политиков, журналистов и т.д. Сарган приводит цитату Мирославы Гонгадзе: "Myroslava Gongadze: безнаказанность порождает преступление".
Ткач подчеркнул, что сотрудники Генпрокуратуры должны были бы расследовать и в конце сообщить обществу, по чьему заказу убили мужа Мирославы - журналиста Георгия Гонгадзе, а не требовать от нее прощения.
"То есть Вы, госпожа Сарган, считаете, что общество, в котором официально сообщили об очередной расправе над человеком, могло предположить, что все это неправда и "спецоперация"?
То есть Вы, госпожа Сарган, именно вы (пресс-секретарь генпрокурора) должны политизировать вопрос "убийства" журналиста в Украине за полтора месяца до второй годовщины нерасследования убийства Павла Шеремета?" – написал Михаил
Скриншот поста (facebook.com/mixailotkach)
Пользователи соцсетей поделились своими размышлениями по этому поводу.
Скриншот комментариев (facebook.com/mixailotkach)
Ранее, 30 мая, во время брифинга заявили главы СБУ и ГПУ сообщили, что убийство Бабченка было инсценировано для того, чтобы поймать преступника, который действительно собирался его убить. В брифинге также принял участие и сам Бабченко. 29 мая, стало известно о том, что известный российский журналист "убит" в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину.
Срочная новость за 30 мая: Аркадий Бабченко жив