Кто должен извиняться: журналист раскритиковал Ларису Сарган за список "зрадофилов"

Журналиста особенно возмутило, что в список "зрадофилов" Сарган внесла Мирославу Гонгадзе

Украинский журналист Михаил Ткач раскритиковал заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган о так называемом списке "зрадофилов", которые раскритиковали власть за "смерть" Аркадия Бабченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Михаилу не понравился пост пресс-секретаря генерального прокурора Луценко Ларисы Сарган с цитатами известных и не очень деятелей об "убийстве" Аркадия Бабченка.

Фото: facebook.com/mixailotkach

"Добавляйте в комментарии тех, кто поднял очередную "зраду" в то время, когда все правоохранители осуществляли спецоперацию #бабченко. Увидим, как они извинятся", - приводит слова пресс-секретаря Луценко журналист.

Он обратил внимание, что среди цитат политиков, журналистов и т.д. Сарган приводит цитату Мирославы Гонгадзе: "Myroslava Gongadze: безнаказанность порождает преступление".

Ткач подчеркнул, что сотрудники Генпрокуратуры должны были бы расследовать и в конце сообщить обществу, по чьему заказу убили мужа Мирославы - журналиста Георгия Гонгадзе, а не требовать от нее прощения.

"То есть Вы, госпожа Сарган, считаете, что общество, в котором официально сообщили об очередной расправе над человеком, могло предположить, что все это неправда и "спецоперация"?

То есть Вы, госпожа Сарган, именно вы (пресс-секретарь генпрокурора) должны политизировать вопрос "убийства" журналиста в Украине за полтора месяца до второй годовщины нерасследования убийства Павла Шеремета?" – написал Михаил

Скриншот поста (facebook.com/mixailotkach)

Пользователи соцсетей поделились своими размышлениями по этому поводу.

Скриншот комментариев (facebook.com/mixailotkach)

Ранее, 30 мая, во время брифинга заявили главы СБУ и ГПУ сообщили, что убийство Бабченка было инсценировано для того, чтобы поймать преступника, который действительно собирался его убить. В брифинге также принял участие и сам Бабченко. 29 мая, стало известно о том, что известный российский журналист "убит" в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину.

Срочная новость за 30 мая: Аркадий Бабченко жив