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Список "зрадофилов": Сарган сообщила, кто критиковал власть во время "спецоперации Бабченко"

STYLERLIFE        31.05.2018 - 10:13
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Она привела цитаты людей, которые осуждали украинскую власть

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала список лиц, которые критиковали украинскую власть, когда стало известно о якобы убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. К слову, это была спецоперация СБУ по задержанию заказчика убийства, а сам журналист, к счастью, жив. Список так называемых зрадофилов Сарган обнародовала у себя на Facebook-странице.

Она привела цитаты людей, которые осуждали украинскую власть. Список оказался немаленьким. Сарган призвала пополнять его в комментариях к посту.

"Добавляйте в комментарии тех, кто поднял очередную зраду в то время, когда все стражи порядка осуществляли спецоперацию Бабченко. Посмотрим, как они извинятся", - написала Сарган.

В списке оказались: Юлия Тимошенко, Виктор Чумак, Егор Соболев, Виктор Балога, Семен Семенченко, Игорь Луценко, Анатолий Гриценко, Валентин наливайченко, Михаил Саакашвили, Андрей Портнов. Елена Лукаш, Вячеслав Чечило, Богдан Буткевич, Вера Савченко, Виктор Медведчук и другие.

Скриншот (facebook.com/LarysaSargan)

Напомним, что на Майдане празднуют "воскресение" Бабченко.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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