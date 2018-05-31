Список "зрадофілів": Сарган повідомила, хто критикував владу під час "спецоперації Бабченко"

Вона навела цитати людей, які засуджували українську владу

Прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган опублікувала список осіб, які критикували українську владу, коли стало відомо про нібито вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко. До речі, це була спецоперація СБУ щодо затримання замовника вбивства, а сам журналіст, на щастя, живий. Список так званих "зрадофілів" Сарган оприлюднила у себе на Facebook-сторінці.

Вона навела цитати людей, які засуджували українську владу. Список виявився кремезним, при чому Сарган закликала поповнювати його в коментарях до посту.

"Додайте в коментарі тих, хто підняв чергову зраду в той час, коли всі правоохоронці здійснювали спецоперацію Бабченко. Подивимося, як вони вибачаться", - написала Сарган.

У списку виявилися: Юлія Тимошенко, Віктор Чумак, Єгор Соболєв, Віктор Балога, Семен Семенченко, Ігор Луценко, Анатолій Гриценко, Валентин наливайченко, Михайло Саакашвілі, Андрій Портнов. Олена Лукаш, В'ячеслав Чечило, Богдан Буткевич, Віра Савченко, Віктор Медведчук та інші.

Скріншот (facebook.com/LarysaSargan)

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