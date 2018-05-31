Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Список "зрадофілів": Сарган повідомила, хто критикував владу під час "спецоперації Бабченко"

STYLERLIFE        31.05.2018 - 10:13
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Вона навела цитати людей, які засуджували українську владу

Прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган опублікувала список осіб, які критикували українську владу, коли стало відомо про нібито вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко. До речі, це була спецоперація СБУ щодо затримання замовника вбивства, а сам журналіст, на щастя, живий. Список так званих "зрадофілів" Сарган оприлюднила у себе на Facebook-сторінці.

Вона навела цитати людей, які засуджували українську владу. Список виявився кремезним, при чому Сарган закликала поповнювати його в коментарях до посту.

"Додайте в коментарі тих, хто підняв чергову зраду в той час, коли всі правоохоронці здійснювали спецоперацію Бабченко. Подивимося, як вони вибачаться", - написала Сарган.

У списку виявилися: Юлія Тимошенко, Віктор Чумак, Єгор Соболєв, Віктор Балога, Семен Семенченко, Ігор Луценко, Анатолій Гриценко, Валентин наливайченко, Михайло Саакашвілі, Андрій Портнов. Олена Лукаш, В'ячеслав Чечило, Богдан Буткевич, Віра Савченко, Віктор Медведчук та інші.

Скріншот (facebook.com/LarysaSargan)

Нагадаємо, що на Майдані святкують "воскресіння" Бабченко.

Термінова новина за 30 травня: Аркадій Бабченко живий

"Він міг знати свого вбивцю": відомий письменник висунув свою версію вбивства Бабченко "Боятися немає сенсу": Найєм заявив, що вбивство Бабченко спрямовано, щоб вселити в українців страх
Темы: Вбивство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top