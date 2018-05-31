Хто має вибачатись: журналіст розкритикував Ларису Сарган за список "зрадофілів"

Журналіста особливо обурило, що до списку "зрадофілів" Сарган внесла Мирославу Гонгадзе

Український журналіст Михайло Ткач розкритикував заяву прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган про так званий список "зрадофілів", які розкритикували владу через "смерть" Аркадія Бабченко. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Михайлові не сподобався пост прес-секретаря генерального прокурора Луценка Лариси Сарган з цитатами відомих і не дуже діячів про "вбивство" Аркадія Бабченка.

Фото: facebook.com/mixailotkach

"Додавайте у коментарі тих, хто підняв чергову "зраду" в той час, коли всі правоохоронці здійснювали спецоперацію #бабченко. Побачимо, як вони вибачаться", - наводить слова прес-секретаря Луценка журналіст.

Він звернув увагу, що серед цитат політиків, журналістів і т.д. Сарган наводить цитату Мирослави Гонгадзе: "Myroslava Gongadze: безкарність породжує злочин".

Ткач підкреслив, що працівники Генпрокуратури мали б розслідувати і врешті повідомити суспільству на чиє замовлення закатували чоловіка Мирослави журналіста Георгія Гонгадзе, а не вимагати від неї вибачення.

"Тобто Ви, пані Сарган, вважаєте, що суспільство, якому офіційно повідомили про чергову розправу над людиною, могло припустити що все це неправда і "спецоперація"?

Тобто Ви, пані Сарган, саме ви (прес-секретар генпрокурора) повинні політизувати питання "вбивства" журналіста в Україні за півтора місяця до другої річниці нерозслідуванного вбивства Павла Шеремета?" – написав Михайло.

Скріншот поста (facebook.com/mixailotkach)

Користувачі соцмереж поділилися своїми роздумами з цього приводу.

Скріншот коментарів (facebook.com/mixailotkach)

Раніше, 30 травня, під час брифінгу заявили глави СБУ і ГПУ повідомили, що вбивство Бабченка було інсценовано для того, щоб зловити злочинця, який дійсно збирався його вбити. У брифінгу також взяв участь і сам Бабченко. 29 травня, стало відомо про те, що відомий російський журналіст "убитий" в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину.

Термінова новина за 30 травня: Аркадій Бабченко живий