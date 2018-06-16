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"Знаю особисто декількох": український письменник створив "портрет зрадофила"

STYLERLIFE        16.06.2018 - 08:01
Фото: Юрій Винничук (sumno.com)
Фото: Юрій Винничук (sumno.com)

Вони засліплені й не бачать змін

"Зрадофілія" характерна для людей з низьким рівнем інтелекту або ж тих, в кого не склалося особисте і професійне життя. Про це повідомив український письменник Юрій Винничук, передає "Газета.иа".

"Зрадофілія- явище, характерне для людей з низьким рівнем інтелекту або ж тих, в кого не склалося особисте або професійне життя. Це в основному люди, які ні в чому себе не проявили. Незадоволені життям. Вони це екстраполює на усе. Дружина покинула - держава винна. Кількох таких знаю особисто. Сидять на місці, без роботи, і нічого не хочуть", - сказав він.

Прикладом одного з таких "зрадофилов" письменник називає одного із своїх знайомих.

"Кажу: "У мене сусід-пенсіонер влаштувався в музей сторожем. Добу працює, троє - вдома. Отримує чотири тисячі. Чого не підеш? "Дружина не бачить мене сторожем, відповідає. Це і є портрет зрадофила", - підкреслив він.

Більш того, за словами Винничука, за останній час він помітив великі зміни в країні.

"Вони засліплені й не бачать ніяких змін. А я бачу. За ці чотири роки зроблено більше, ніж за попередні 20. Я живу біля Львова у Винниках. Дороги почали робити. Тому що місцеві громади отримують половину прибутку, яка раніше йшла у центральний бюджет. Відбулася декомунізація, ввели квоти на українську мову на радіо і телебаченні", - сказав він.

До речі, український журналіст Михайло Ткач розкритикував заяву прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган про так званий списк "зрадофілів", які розкритикували владу за "смерть" Аркадія Бабченка.

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Теги: письменник, государство, Украина
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