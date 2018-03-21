Неслыханная удача: украинец получил в наследство 32 миллиона

Теперь местному жителю предстоит заплатить немаленький налог

В Запорожской области житель города Пологи задекларировал 32 миллиона гривен. По его информации, эти деньги он получил по наследству.

В ДФС отметили, что с начала старта декларирования доходов пять жителей области сообщили о доходе в размере более миллиона гривен, пишет "Сегодня".

Четверо из этих люей, как оказалось, живут в Запорожье. В сумме они задекларировали 9 млн полученных иностранных доходов, наследства, подарков и заработной платы.

Отметим, что житель Пологовского района за получение наследства обязан выплатить 1,6 миллиона гривен налога на доходы физических лиц. Также он обязан уплатить 476,4 тыс. военного сбора.

Оказалось, что народный артист России Олег Табаков, который умер 12 марта от продолжительной болезни, оставил немалое наследство только второй жене – Марине Зудиной. Об этом сообщают российские СМИ.

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