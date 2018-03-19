Жена скандального нардепа из "Оппоблока" купила недвижимость в Крыму

Площадь дома 166 квадратных метров

Супруга народного депутата из Мелитополя Евгения Балицкого, известного своими пророссийскими взглядами, купила недвижимое имущество в оккупированном Россией Крыму. Это стало известно из декларации парламентария.

Жена Наталья Белецкая в прошлом году стала обладательницей остановочного комплекса площадью 166 м² в Крыму. Также в ее декларации значится приобретение нежилого помещения площадью 97 квадратных метров в оккупированном Севастополе.

Фото: Евгений Балицкий (antikor.com.ua) Скриншот (declarations.com.ua)

Кроме этого, женщина в прошлом году стала обладательницей самолета Beech BE76 Duchess.

Отметим, что Евгений Балицкий, народный депутат от "Оппозиционного блока", избран по мажоритарному округу №80 (с центром в Мелитополе). Он отличился своими пророссийскими и сепаратистскими заявлениями. Он голосовал за законы 16 января 2014 года. В 2017 году в прямом эфире заявил, что готов выехать в Россию с частью территории Украины.

Напомним, что депутаты "Оппоблока" в Николаеве допустили эпическую ошибку на билборде (фото).