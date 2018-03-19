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Дружина скандального нардепа з "Оппоблока" купила нерухомість в Криму

STYLERLIFE        19.03.2018 - 21:50
Фото: Декларація про доходи (twitter.com/rpr_ua)
Фото: Декларація про доходи (twitter.com/rpr_ua)

Площа будинку 166 квадратних метрів

Дружина народного депутата з Мелітополя Євгена Балицького, відомого своїми проросійськими поглядами, купила нерухоме майно в окупованому Росією Криму. Це стало відомо з декларації парламентарія.

Дружина Наталя Білецька в минулому році стала володаркою зупинкового комплексу площею 166 м2 в Криму. Також в її декларації значиться придбання нежитлового приміщення площею 97 квадратних метрів в окупованому Севастополі.

Фото: Євген Балицький (antikor.com.ua)Скріншот (declarations.com.ua)

Крім цього, жінка в минулому році стала володаркою літака Beech BE76 Duchess.

Відзначимо, що Євген Балицький, народний депутат від "Опозиційного блоку", обраний по мажоритарному округу №80 (із центром у Мелітополі). Він відзначився своїми проросійськими і сепаратистськими заявами. Він голосував за закони 16 січня 2014 року. У 2017 році в прямому ефірі заявив, що готовий виїхати в Росію з частиною території України.

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Теги: Крым, декларация, депутат
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