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Нечувана удача: українець отримав у спадок 32 мільйони

STYLERLIFE        21.03.2018 - 15:40
Фото: Гроші (flickr.com/ssu)
Фото: Гроші (flickr.com/ssu)

Тепер місцевому жителю доведеться заплатити чималий податок

У Запорізькій області мешканець міста Пологи задекларував 32 мільйони гривень. За його інформацією, ці гроші він отримав у спадок.

У ДФС зазначили, що з початку старту декларування доходів п'ять жителів області повідомили про дохід у розмірі більше мільйона гривень, пише "Сегодня".

Четверо з цих люей, як виявилося, живуть у Запоріжжі. В сумі вони задекларували 9 млн отриманих іноземних доходів, спадщини, подарунків і заробітної плати.

Зазначимо, що житель Пологівського району за одержання спадщини зобов'язаний виплатити 1,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Також він зобов'язаний сплатити 476,4 тис. військового збору.

Виявилося, що народний артист Росії Олег Табаков, який помер 12 березня від тривалої хвороби, залишив чималу спадщину тільки другої дружини – Марини Зудиной. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Теги: Украина, наследство
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