"Несмотря на старания пропагандистов": Собчак поделилась с россиянами показательным фото из Украины

Экс-кандидат в президенты РФ показала, как украинцы отреагировали на трагедию в Кемерово

Известная российская ведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак показала россиянам, как отреагировали в Украине на трагедию, которая произошла в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Соответствующее фото Собчак опубликовала на своей странице в соцсети Twitter.

"А вот это фото у Российского посольства в Украине. Несмотря на старания Скабеевой и Шейнина, в Украине обитают не только "бандеровцы"... Но этого нам не покажут по ТВ..." - написала она.

В публикации Собчак упомянула Ольгу Скабееву – российскую журналистку, ведущую популярного пропагандистского ток-шоу "60 минут", и Артема Шейнина – российского журналиста и ведущего другого пропагандистского шоу "Время покажет".

На снимке под посольством России в Украине, здание которого расположено в Киеве, к забору прикрепили множество цветов и детских игрушек.

Скриншот поста (twitter.com/xenia_sobchak)

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". В результате трагедии по официальным данным погибли 64 человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки.