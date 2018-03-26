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Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:51
Фото: facebook.com/hromadske.radio
Фото: facebook.com/hromadske.radio

В украинской столице поддержали россиян, чьи родные погибли во время пожара

Под посольство России в Киеве в знак поддержки людей, чьи родные погибли во время пожара в городе Кемерово, приносят цветы и игрушки. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Люди выражают соболезнования семьям погибших при пожаре в РФ

"Примите наши искренние соболезнования… А я лишь теперь понимаю, как надо любить, сочувствовать и прощать", - написали в записке на одной из игрушек.

Фото: hromadskeradio.org

Фото: facebook.com/KlymenkoTime

 

Фото: Владислав Леонов/kiev.informator.ua

Фото: facebook.com/KlymenkoTime

Напомним, в воскресенье, 25 марта, около 12:00, в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел пожар.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64. Спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв.

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Теги: Киев, пожар, посольство России
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