Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)

В украинской столице поддержали россиян, чьи родные погибли во время пожара

Под посольство России в Киеве в знак поддержки людей, чьи родные погибли во время пожара в городе Кемерово, приносят цветы и игрушки. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Люди выражают соболезнования семьям погибших при пожаре в РФ

"Примите наши искренние соболезнования… А я лишь теперь понимаю, как надо любить, сочувствовать и прощать", - написали в записке на одной из игрушек.

Фото: hromadskeradio.org

Фото: facebook.com/KlymenkoTime

Фото: Владислав Леонов/kiev.informator.ua

Фото: facebook.com/KlymenkoTime

Напомним, в воскресенье, 25 марта, около 12:00, в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел пожар.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64. Спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв.