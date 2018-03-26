Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:51
Фото: facebook.com/hromadske.radio
Фото: facebook.com/hromadske.radio

В українській столиці підтримали росіян, чиї рідні загинули під час пожежі

Під посольство Росії в Києві в знак підтримки людей, чиї рідні загинули під час пожежі в місті Кемерово, приносять квіти та іграшки. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Люди висловлюють співчуття сім'ям загиблих при пожежі в РФ

"Прийміть наші щирі співчуття... А я лише тепер розумію, як треба любити, співчувати і прощати", - написали в записці на одній з іграшок.

Фото: hromadskeradio.org

Фото: facebook.com/KlymenkoTime

 

Фото: Владислав Лєонов/kiev.informator.ua

Фото: facebook.com/KlymenkoTime

Нагадаємо, в неділю, 25 березня, близько 12:00 в ТЦ "Зимова вишня" в російському місті Кемерово сталася пожежа.

Раніше повідомлялося, що число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64. Рятувальники намагаються дістати з-під завалів торгового центру тіла шести жертв.

Пожежа в Кемерово: у мережі з'явилося моторошне відео трагедії Пожежа в Кемерово: у вогні також загинули 200 тварин
Теги: Київ, пожар, посольство России
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top