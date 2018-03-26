Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)

В українській столиці підтримали росіян, чиї рідні загинули під час пожежі

Під посольство Росії в Києві в знак підтримки людей, чиї рідні загинули під час пожежі в місті Кемерово, приносять квіти та іграшки. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Люди висловлюють співчуття сім'ям загиблих при пожежі в РФ

"Прийміть наші щирі співчуття... А я лише тепер розумію, як треба любити, співчувати і прощати", - написали в записці на одній з іграшок.

Фото: hromadskeradio.org

Фото: facebook.com/KlymenkoTime

Фото: Владислав Лєонов/kiev.informator.ua

Фото: facebook.com/KlymenkoTime

Нагадаємо, в неділю, 25 березня, близько 12:00 в ТЦ "Зимова вишня" в російському місті Кемерово сталася пожежа.

Раніше повідомлялося, що число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64. Рятувальники намагаються дістати з-під завалів торгового центру тіла шести жертв.