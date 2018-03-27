"Незважаючи на старання пропагандистів": Собчак поділилася з росіянами показовим фото з України

Екс-кандидат у президенти РФ показала, як українці відреагували на трагедію в Кемерово

Відома російська ведуча і екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак показала росіянам, як відреагували в Україні на трагедію, яка сталася в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово. Відповідне фото Собчак опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"А ось це фото біля Російського посольства в Україні. Незважаючи на старання Скабєєвої і Шейніна, в Україні живуть не тільки "бандерівці"... Але цього нам не покажуть по ТБ..." - написала вона.

У публікації Собчак згадала Ольгу Скабєєву – російську журналістку, ведучу популярного пропагандистського ток-шоу "60 хвилин", і Артема Шейніна – російського журналіста і ведучого іншого пропагандистського шоу "Час покаже".

На знімку під посольством Росії в Україні, будівля якого розташована в Києві, до паркану прикріпили безліч квітів і дитячих іграшок.

Скріншот поста (twitter.com/xenia_sobchak)

Нагадаємо, 25 березня в російському місті Кемерово сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня". В результаті трагедії за офіційними даними загинули 64 людини.

Раніше повідомлялося, що у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки.