"Нестерпимый смрад": в Винницкой области из-за техногенных выбросов село "замело" сажей (фото)

Фото: Сажа в Бджильной (facebook.com/Ирина Лупещенко)

Липкая черная сажа ппопала на здания, огороды и проникла в помещения

В Винницкой области в селе Бджильна, наодящемся в Теплицком районе местные жители жалуются на постоянное нестерпимое зловоние и на то, что портятся огороды и бытовые предметы. Это происходит из-за техногенных выбросов, которые оседают черной, липкой сажей. Об этом сообщает сайт lada.fm со ссылкой на сообщение редактора одной из местных газет – Ирины Лупещенко.

"Это Бджильна, друзья ... Улицы, прилегающие к спиртзаводу. В этом ужасе люди живут уже годами. Но этой ночью количество сажи неизвестного химического состава превзошла все предыдущие выбросы. И еще один факт, возмутил всего. Несколько дней назад на этом предприятии были экологи. Говорят, что, скорее всего, дирекция была предупреждена. Работников отправили домой, а вызвали уже после отъезда экологов", рассказала Ирина

Фото: в Винницкой области жители жалуются на техногенные выбросы (facebook.com/Ирина Лупещенко)

Фото: Сажа засыпала огороды в Бджильной (facebook.com/Ирина Лупещенко)

В дополнение к ужасающему сообщению, редактор теплицкой районной газеты предоставила и фото, на которых прекрасно видно результаты вредных выбросов. На снимках показано, что жирная густая сажа покрыла абсолютно все вокруг: огороды односельчан, здания. Сажа даже проникла внутрь помещений.

Жители Бджильной жалуются, что придется ремонтировать помещения, поскольку липкий сажевый налет отмыть от обоев и с разных поверхностей невозможно. Что же касается овощей с огородов селян, то после попадания сажи, их можно выбрасывать, поскольку к употреблению в пищу они больше не пригодны.

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