"Нестерпний сморід": у Вінницькій області через техногенних викидів село "замело" сажею (фото)

Фото: Сажа в Бджильной (facebook.com/Ирина Лупещенко)

Липка чорна сажа ппопала на будівлі, городи та проникла в приміщення

У Вінницькій області в селі Бджильна, наодящемся у Теплицькому районі місцеві жителі скаржаться на постійне нестерпне сморід і на те, що псуються городи і побутові предмети. Це відбувається через техногенні викиди, які осідають чорної липкої сажею. Про це повідомляє сайт lada.fm з посиланням на повідомлення редактора однієї з місцевих газет – Ірини Лупещенко.

"Це Бджильна, друзі ... Вулиці, прилеглі до спиртзаводу. В цьому жаху люди живуть вже роками. Але цієї ночі кількість сажі невідомого хімічного складу перевершила всі попередні викиди. І ще один факт, обурив. Кілька днів тому на цьому підприємстві були екологи. Кажуть, що, швидше за все, дирекція була попереджена. Працівників відправили додому, а викликали вже після від'їзду екологів", розповіла Ірина

Фото: у Вінницькій області жителі скаржаться на техногенні викиди (facebook.com/Ірина Лупещенко)

Фото: Сажа засипала городи в Бджильной (facebook.com/Ірина Лупещенко)

На додаток до моторошному повідомленням, редактор теплицької районної газети надала і фото, на яких чудово видно результати шкідливих викидів. На знімках показано, що жирна густа сажа покрила абсолютно все навколо: городи односельців, будівлі. Сажа навіть проникла всередину приміщень.

Мешканці Бджильной скаржаться, що доведеться ремонтувати приміщення, оскільки липкий сажовий наліт відмити від шпалер і з різних поверхонь неможливо. Що ж стосується овочів з городів селян, то після потрапляння сажі, їх можна викидати, оскільки до вживання в їжу вони більше не придатні.

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