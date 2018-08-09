"Плывет, что хочешь": показали, что коммунальщики вылавливают в канализации Киева

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Каждый день работники выгребают по 10-12 тонн отходов

Люди выкидывают в унитаз множество разных вещей: испорченные продукты, тряпки, памперсы и пакеты. Однако, это грозит определенными проблемами, поэтому украинцев попросили быть аккуратнее и использовать унитазы по назначению. Об этом рассказали в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

"Киевводоканал" обращается к жителям города использовать унитаз по назначению, поскольку в канализации сейчас сбрасывают все, что только можно.

Видео: Что киевляне сбрасывают в унитазы (youtube.com/Сніданок з 1+1)

"Бревна очень большие, шины с машин, велосипеды… Плывет, что хочешь", - сообщила оператор решеток Бортницкой станции аэрации Светлана. Каждый день, рассказала она, сотрудники выгребают по 10-12 тонн отходов.

Анатолий Олейник, технолог, рассказал, что специальные решетки собирают мусор, потом его высушивают и доставляют на мусоросжигательный завод.

"Оборудование тут качественное, заграничное, но постоянно ломается. Когда попадает сюда вишневая или сливовая косточка, то все выходит из строя. Также беда, когда попадает железный элемент, тогда мы страдаем как работники", - объяснил он. На ремонт такого оборудования нужно где-то 300-400 тысяч гривен.

Напомним, 7 августа в Киеве на улице Стальского, что в районе Воскресенки, произошел прорыв теплосети, из-за которого во дворе забил мощный "гейзер" из кипятка.

Ранее мы писали о том, что на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка в Днепровской области произошла утечка азотной кислоты из перевозящей ее автоцистерны.

Также сообщалось, что в столице нетрезвый водитель ехал на автомобиле по тротуару, а потом пытался убедить полицейских, что он пешеход.

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