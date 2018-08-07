Выгорела трава: в Днепровской области произошла утечка азотной кислоты (фото, видео)

Всего перевозилось восемь тонн кислоты
Сегодня, 7 августа, в 14:09 на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка в Днепровской области произошла утечка азотной кислоты из перевозящей ее автоцистерны. Об этом сообщает сайт города Днепра ссылаясь на пресс-службу ГСЧС области.
Как говорится в издании, всего перевозилось восемь тонн вещества. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям создали водяную завесу для того, чтобы осадить облака испарений.
Фото: утечка кислоты в Днепровской области (www.056.ua)
Позднее стало известно, что движение по трассе перекрыто. На месте дежурит полиция и несколько машин скорой помощи. На месте происшествия выгорела трава, а запах кислоты слышен в радиусе нескольких километров.
Видео: утечка кислоты в Днепровской области (youtube.com/Алёна Троян)
Правоохранители сообщили корреспонденту издания, что у авто треснула цистерна и водитель направил его в кювет, чтобы кислота не разлилась по всей дороге.
Отметим, что азотная кислота ядовита. Она относится к веществам третьего класса опасности. Пары вещества вызывают раздражение дыхательных путей, а оно само оставляет на коже язвы, которые долго заживают.
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