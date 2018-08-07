В Запорожье пилят парк в центре города ради постройки ТРЦ (фото, видео)

Фото: facebook com zaporozhye

Местные жители выступают против таких действий, но ничего сделать не могут

В центре Запорожья спилили деревья в сквере Яланского, потому что застройщик хочет возвести на этом месте торговый центр. Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы "Ленд Дивелопмент", принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. В издании отмечают, что депутат заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр.

Фото: 061.ua

Местные жители активно выступают против таких действий, но, как говорят очевидцы, ничего сделать люди не могут.

Фото: 061.ua

"В парке более сотни "охранников" - молодых парней, одетых по-спортивному. И активисты, и местные жители, ранее не участвовавшие в защите парка, бегают от дерева к дереву, но ничего сделать не могут, полицейские также не препятствуют", - пишут в издании.

Сегодня, 7 августа, по данным активистов, спилили около 500 деревьев.

Сообщается, что срезали даже грушу, которую посадил первый директор Запорожского областного художественного музея Григорий Соколенко. Это дерево выросло из груши на Вознесеновке, под которой отдыхал Тарас Шевченко.

Фото: 061.ua

В свою очередь экологи утверждают, что уничтожение парка плохо отразится на экологии города.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию.

Скриншот комментариев (facebook.com/pg/zaporozhye)

Ранее ученый Игорь Загороднюк утверждал, что Европа всячески способствует тому, чтобы украинцы свой лес резали и им продавали.

Также сообщалось, что в Чернобыле массово спиливают деревья и вывозят за пределы зоны.

Еще мы писали, что под Киевом за один день вырубили около сотни 50-летних сосен.

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