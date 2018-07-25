Под Киевом за один день вырубили около сотни 50-летних сосен (видео)

Результат вырубки леса в Гостомеле (фото: facebook.com/voip.friend)

Жители Гостомеля не собираются отступать и будут доказывать неправомерность таких действий

В Гостомеле Киевской области активисты и местные жители не смогли отстоять зеленый участок рядом со своими домами, на месте которого им обещали лесопарковый комплекс. 24 июля всего за несколько часов на скандальном участке леса неизвестный застройщик под прикрытием спортивных парней вырубил около сотни деревьев. Об этом сообщается в facebook-группе "LisHost".

Отметим, ранее STYLER писал о варварской вырубке леса в Гостомеле, описывая хронологию событий в материале: Назад в 90-е: как "титушки" и "братки" уничтожают лес в Гостомеле.

Результат "рейда" на лес Гостомеля 24 июля (фото: facebook.com/voip.friend)

Напомним, что противостояние местных жителей и застройщика длится уже несколько недель. Речь идет об участке леса площадью 0,6 га в районе жилого комплекса "Чешский двор", вдоль Свято-Покровской улицы. Здесь людям обещали обустроить парк, однако в начале июля этого года стало известно, что на лакомом участке планируют построить торговый центр. При этом активистам так и не удалось выйти напрямую на застройщика, а также узнать, как этот участок леса перешел в частную собственность.

19 июля депутаты Гостомельского совета проголосовали за приостановление действия градостроительных условий, предоставленных согласно генплану главным архитектором поселка. Однако это не остановила незаконную вырубку леса.

Во вторник, 24 июля, жители Гостомеля вновь наблюдали, как к участку леса сходятся лесорубы, а также молодые люди спортивного телосложения – "титушки". Всего за несколько часов они практически полностью уничтожили зеленые насаждения.

Останній політ. Жив-був ліс. Поступово його витісняли будинки та дороги, поки не залишився зовсім маленький клаптик живої природи. На жаль, в новинах не написали формулювання "було жорстоко вбито понад 200 дерев". Вибач нам ліс, що ми не захистили тебе, вибач нам ліс, що тебе мучать та катують. Вибачте, учасники групи, що сьогодні ми замість нового мему запостимо відео останнього падаючого дерева. Ми все ще виступаємо проти побудови ТРЦ і ще більше готові відродити ліс на цьому місці. make #ЛіС, not war. #капеТЦь Опубліковано LisHost Середа, 25 липня 2018 р.

Видео: facebook.com/LisHost.ua

"Это произошло, леса больше нет! За час вырублено большинство деревьев. Собрались, пожалуй, все титушки Киева и области, чтобы отстаивать интересы застройщика. Работало несколько команд с пилами. Происходили столкновения между соседями и титушками. Полиция сильно опоздала и не смогла ничего сделать. Все еще нужна помощь журналистов, правозащитников и просто неравнодушных людей", - говорится в сообщении "LisHost".

Скриншот поста facebook.com/oleksandr.mykhed

Местные жители, которые активно следили за вырубкой леса в Гостомеле, сообщили, что за месяц спилено около 200 сосен, а это около 80% деревьев на многострадальном участке.

При этом активисты рук не опускают.

"Мы все еще выступаем против строительства ТРЦ и еще больше готовы возродить лес на этом месте", - говорят местные жители.

Напомним также, в сети показали кадры вырубки леса в Киеве с высоты птичьего полета. Речь идет о вырубке лесов в Дарницком лесопарковом хозяйстве и Пуще-Водицком лесу.

"Я знаю имя нашего короеда: это Жадность и Вранье. Сплошные рубки и добыча деловой древесины в лесоПАРКАХ Киева длятся", - отметил активист Игорь Кирикевич.

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