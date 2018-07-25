Назад в 90-е: как "титушки" и "братки" уничтожают лес в Гостомеле

В Гостомеле рубят лес (фото: facebook.com/elena.mason)

За один "черный" день на скандальном участке уничтожили около 100 деревьев

В Гостомеле Киевской области около месяца местные жители боролись с незаконной вырубкой леса возле своих домов. На месте "зеленых легких" хотят построить очередной торговый центр. При этом активисты подчеркивают: в их небольшом пгт разворачивается классическая схема 90-х, когда на солидных машинах приезжают "серьезные мужики", привозят с собой молодых парней спортивной внешности и "отжимают" землю. При этом они "плюют" как на мнение общественности, так и на полицию.

После жестких противостояний между активистами и представителями застройщика, 19 июля Гостомельский сельсовет проголосовал за отмену градостроительных условий на лакомом участке леса. Тогда же правоохранительные органы подали в Ирпенский городской суд прошение о наложении ареста на скандальный земельный участок в Гостомеле.

Местные жители ждут решения суда. Тем временем ни общественный резонанс, ни решение сельсовета не остановили неизвестного застройщика – в Гостомеле продолжается вырубка леса. На данный момент на скандальном участке практически не осталось деревьев. Вновь все вопросы "порешали", "замяли" и сделали по-своему.

Вырубка леса в Гостомеле (фото: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Сегодня местным жителям остается надеяться только на одно: ситуация не сойдет полностью на "нет", а виновных в вандальной вырубке леса в Гостомеле все же накажут.

STYLER приводит хронику событий, которые привели к практически полному и безвозвратному уничтожению леса на многострадальном участке.

"Крещение боем"

Борьба идет за кусочек леса в районе жилого комплекса "Чешский двор", вдоль Свято-Покровской улицы. Здесь местным жителям обещали обустроить парк. Однако со временем условия изменились, без общественного обсуждения.

В начале июля 2018 в местной газете появилось сообщение о выдаче градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства на лакомом участке земли возле "Чешского двора".

По документам, на указанном участке 0,6 га предусматривается строительства двухэтажного магазина-склада общей площадью 3400 кв. м.

Разрешение Гостомельского сельсовета на строительство ТЦ (скриншот поста facebook.com/ggostomel.com.ua)

Проект нового торгового центра (фото: facebook.com/ggostomel.com.ua)

Уже на следующий день после этого объявления жители Гостомеля удивленно наблюдали, как на участке возле их домов рубят лес.

Один из местных жителей решил проявить инициативу: собственными силами остановить вырубку и выяснить обстоятельства хотя бы до приезда полиции.

Однако вместо конструктивного диалога мужчина получил удары!

"Сегодня (ред. - 3 июля) рядом с нами вандально начали пилить деревья, мы успели вызвать полицию, а я побежал остановить этот беспредел. Увидел уже четыре спиленных дерева, сказал, что вызвали полицию, и чтобы они прекратили это преступление. Вместо этого получил сначала по зубам от одного из лесорубов, а от братков с 90-х – оскорбления и угрозы", - сообщил житель Гостомеля Антон Кудинов.

Более того, на своей facebook-страничке Кудинов написал, что один из местных общественных деятелей вместо поддержки активиста также "наградил" его ударами. Однако самое интересное началось с приездом полиции.

"Сначала лесорубы начали убегать, а их братия кричать "Работаем!", и тут начинается самое интересное - из зарослей леса выскакивает местный общественный деятель Ростислав Скуратовский и давай наваливать о том, что он собственник земли (хотя потом сказал, что представитель), чтобы я убирался и прочее… На мои запросы и просьбы соседей остановиться и дождаться полицию, я получаю толчки, удары и попытки придушить меня, когда он повалил меня на землю. "Герой" вырывает телефон, на который они все сфотканы, угрожает и держит меня на земле. Выгоняет меня с места преступления и снова почти душит капюшоном куртки. Но и это еще не конец... Когда приехала полиция, этот "герой" общины убежал, а когда вернулся, то был уже в другой одежде и сказал, что я его избил и он снял побои. На мой вопрос, почему же он как "жертва" покинул место преступления при полиции и переоделся в "костюм", он не может ответить. Зато врет (и иногда краснеет во время лжи).

Я не хочу рассказывать о том, какими левыми схемами этот участок леса перевели сначала в жилую, а затем коммерческую застройку. Хочется привлечь внимание к, по всей видимости, незаконному отводу земель и переводу их в коммерческую застройку ТЦ, которое противоречит запросу общества на создание лесопарка", - написал Кудинов.

"Вот так меня почти не задушили. Другие синяки показывать не буду. Потому и так все понятно", - подписал снимок активист Антон Кудинов (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

"Вот эти двое с 90-х руководили "черными лесорубами", били и толкали меня", - описывает Антон Кудинов (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

При этом позже пост местного активиста все же прокомментировал и сам обидчик – Ростислав Скуратовский. На вопрос, почему он позволил себе "распускать руки", Скуратовский ответил, мол, "спасал Кудинова от самоубийства, чтобы падающая древесина его не прибила".

Так, с побоев и лжи началась "заруба в Гостомеле" – как успели отметить местные жители.

Результат вырубки леса в Гостомеле, зафиксированный активистами в начале июля (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

"Сегодня на моих глазах разворачивалась классическая схема 90-х, с чувачками спортивной внешности, милицией, которая не выходит из машины, дракой и т.д. Мы переехали за город, чтобы дышать свежим воздухом и жить возле леса. В очередной раз единственную зеленую зону возле нашего комплекса приезжают вырезать. Каждый раз соседи останавливают работников… Сегодня же произошла критическая ситуация. Когда один из соседей пытался остановить вырубку и требовал документы, его начал бить "представитель застройщика", который при этом является председателем всех возможных ГО, помощником помощника мэра и еще кучи "благотворительных" организаций города. Пока собирались люди этот "представитель" быстренько сел в машину, поехал переодеться и снять побои (?!). На камеру же местным новостям он говорил, что это его избили, а он просто пытался спасти нашего соседа от падающей сосны", - написала на своей facebook-страничке жительница Гостомеля Елена Масон.

Скриншот поста: facebook.com/elena.mason

После крайне неприятного инцидента жители Гостомеля создали петицию с требованием обустройства лесопаркового комплекса на скандальном участке – в лесной полосе, находящейся на пересечении улиц Свято-Покровское, Варшавское шоссе и Живописного переулка.

Петиция очень быстро собрала достаточное количество подписей. Однако скорому решению проблемы это не помогло. Активисты сетуют: всему виной бюрократия.

"Мы уже давно работаем над реализацией этой идеи (ред. – создание лесопарка в Гостомеле). Но до этого нас не слышали, а после всей этой дерзости с нападением нас услышали. Да, петиция собрала достаточное количество голосов, но местные власти ссылаются на то, что должно пройти 60 дней с дня регистрации", - говорит в комментарии STYLER Антон Кудинов.

При этом активист все же подчеркивает: подписать петицию можно и сегодня. Дополнительная поддержка будет только "в плюс".

Вырубка леса в Гостомеле: "черная пятница" с "нео-титушками"

Далее последовал сбор подписей под петицией, привлечение как можно большего количества людей к проблеме. Местные жители своими усилиями организовали мини-акцию в поддержку создания парка.

После драк и угроз местные активисты попытались привлечь внимание к вырубке леса у них под домами (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

Однако самодельные банеры буквально в первую же ночь были сорваны "несогласными". А через несколько дней затишья началась "черная пятница": "Прямо сейчас приехали титушки и валят лес, который мы защищаем. Кто может помочь?" – бросили призыв о помощи защитники гостомельского леса.

Так, в пятницу, 13 июля в Гостомеле началась в буквальном смысле физическая борьба за лес.

На небольшом участке леса собрались парни спортивной внешности в одинаковых синих футболках. Они называли себя "представителями охранной фирмы "Безпека", которая якобы защищает интересы застройщика. Каких-либо документов у них при себе не было. При этом парни запрещали активистам снимать видео, а иногда откровенно угрожали.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Парни в одинаковых футболках пришли защищать интересы застройщика в лесу Гостомеля (видео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

В сети появилось несколько видео с места события. Было видно, что на защиту леса вышли местные жили, пытаясь остановить вырубку. Один из представителей застройщика уверял, что у него есть все разрешения на вырубку деревьев.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Видео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Более того, с приездом полиции молодые парни стали нападать на правоохранителей.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Даже приехавшая на место полиция не могла остановить незаконную вырубку леса в Гостомеле (видео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

А позже один из активистов Александр Михед поделился в сети facebook видео, на котором объясняет, что на участок привезли людей, которые должны были отвлекать внимание и выступать за строительство ТЦ. Позже этих людей также массово отвели обратно к машинам, прежде рассчитавшись за их "услуги".

"Среди защитников леса визжат проплаченные женщины "ТСН! ТСН!". По периметру проплаченные бабушки проклинают Порошенко и оттягивают внимание. На перекрытой трассе (пока активисты еще не перекрывали международную трассу) в первой же кабине сидит женщина, которая проклинает всех до пятого колена. В комментариях рассказывают, что на месте нашего ЖК тоже был лес, который тоже спасали и не спасли. Чего мы теперь бушуем?.. Нашептывания, договорняки, угрозы, затемненные окна, смех титушек - какие же эти смешные защитники-ничтожества", - написал тогда пост украинский писатель и волонтер Адександр Михед, который также выступает за сохранение леса в Гостомеле.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'ятниця, 13 липня 2018 р.

"Фейковые митингующие" (видео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

"Знаете, бывают разные пятницы, но сегодня была действительно черная. На один из участков леса, который граждане хотят превратить в лесопарковый ансамбль, было совершено дерзкое нападение. В ассортименте были: более 40 нео-титушок, где-то 20-30 пропалеченых бабулек, которые закрывали глаза на камеры, десант из более чем 6 лесорубов, все тот же "представитель застройщика", заместитель председателя Ирпенской полиции и депутат поселкового совета Гостомель (Жабченко Сергей Анатольевич), который с одной стороны посоветовал нам попросить наложить арест на один из участков лесопаркового ансамбля, а с другой говорил представителю застройщика: "Я же тебе говорил вчера нормально все делать", нападение на полицейского со стороны титушек и еще много интересного.

А еще был разговор с головой сельсовета, где нам "представитель застройщика" предлагал бесплатные билеты в кино будущего ТЦ. А голова сельсовета сказал: "Ну давайте сделаем ТЦ, и вам маленькую детскую площадку", - описал ситуацию Антон Кудинов.

Опубліковано Anton Kudinov П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Вырубка леса в Гостомеле, 13 июля (видео: facebook.com/antonio.kudinov)

Даже после нападения на полицейского приезжих "представителей застройщика" и парней в спортивной одежде все равно отпустили. А в сельсовете пообещали разобраться с ситуацией и решить ее "на благо общины".

"Раздел" леса в Гостомеле и неуловимый владелец скандального участка

Со временем история с вырубкой леса в Гостомеле приобрела действительно уголовный характер. Местным жителям вместе с журналистами и юристами удалось узнать, что еще в начале 2000-х начался активный "деребан" гостомельского леса. Когда земельные участки незаконно передавались в частную собственность. Интересно, что непосредственное отношение к этой деятельности имел нынешний глава сельсовета Гостомеля Юрий Прилипко, который, безусловно, свою причастность отрицает.

В комментарии изданию Hromadske представитель застройщика Евгений Хармишев уверил, что вырубка леса происходит законно. И местные жители, покупая дома в новом ЖК, якобы должны были бы знать, что рядом с ними возведут торговый центр.

"Тот случай, когда все законно. Генплан даже соответствует. Там изначально была торговля в этом месте, поэтому люди, которые покупали дома, они могли посмотреть по карте и понять, что их обманывает продавец, когда продает квартиры. Обещая им лес или парк перед домом. В генплане не было этого", - заявил представитель застройщика.

Голова сельсовета Гостомеля Юрий Прилипко также заявил, что скандальный участок находится в частной собственности, еще в 2014 году его перевели под коммерческое пользование.

При этом активисты так и не смогли понять, по какой же "схеме" лакомый участок перешел в частную собственность, и кто же этот "неуловимый" владелец.

"Мы обнаружили яркого представителя застройщика, который предоставил документы, по итогу которых мы обнаружили, что земля принадлежит некому Друккеру, у них есть документы от ГАСИ на стройку, но нет ни единого документа на вырубку живых деревьев. В тот же день сельской глава развел руками и сказал, что будет действовать в рамках закона, но при этом проговорился, что уже десять лет занимается земельными вопросами, хоть "при власти" с 2015 года… И пообещал провести встречу в понедельник, 16 июля 2018 года, и там же дать документы по запросу местных жителей", - написал на своей facebook-старничке юрист Маси Найем.

Опять вырубка, угроза поджога и "титушка" – друг главы сельсовета

Ситуация обострилась. 16 июля местные жители уже в третий раз зафиксировали вырубку леса, которую, опять-таки, удалось остановить только с привлечением полиции.

Тітушки! Опубліковано Elena Mason Понеділок, 16 липня 2018 р.

16 июля, несмотря на обещания сельсовета и вмешательство журналистов, молодые люди в форме вновь совершили "рейд" на гостомельский лес (видео: facebook.com/elena.mason)

Только на этот раз было все серьезнее. Так, местные жители с тревогой обнаружили хворост, аккуратно собранный и кучками разложенный на скандальном участке. Видимо, "титушки" приготовились более решительно заявить о своих "правах".

"Представителями полиции и следственно-оперативной группой зафиксированы аккуратно сформированные кучки хвороста и сухих веток. А под деревцем тихонько притаился мешок со старыми обоями. Мы боимся поджога! Хвойный лес с кучей сухих веток, иголок и листьев сгорит так быстро, что мы даже не успеем вызвать пожарную. При этом сам поджог в такую погоду сделать легче легкого за минуту времени".

Скриншот поста: facebook.com/LisHost.ua

Собранный хворост, а также пакет со старыми обоями, обнаруженный на скандальном участке леса в Гостомеле (фото: facebook.com/LisHost.ua)

Встреча с главой сельсовета Гостомеля в этот день (16 июля) также дала неожиданный результат.

"Местные активисты приходят к сельскому главе в кабинет. И тут начинается "спектакль". Там сидит двое непонятных ребят из "девяностых" (не года рождения), которые не представились и продолжили сидеть во время приема граждан. Кто это такие – не удосужился объяснить и сам глава. Во время этой встречи глава Прилипко Юрий Ильич сказал, что ничего сделать не может по факту данного скандала. Когда вышли, один из тех двух ребят (что сидели у главы) смотрел фб-страницу жены одного из активистов, неоднозначно демонстрируя это. Второй парень начал снимать местных жителей на камеру. Потом сказал, что он спортсмен и что им типа нужна спортивная площадка там, где собираются построить торговый центр. Позднее он сел в белый автомобиль Range Rover. По госномерам местный житель установил, что автомобиль принадлежит некой женщине. Кто она и каким она тут боком – будет понятно после получения ответов на соответствующие запросы", - рассказал о ситуации юрист Маси Найем.

Более того, активисты даже обнаружили, что среди "титушек", которые защищали третью попытку вырубки леса, оказался друг главы сельского совета (на фото ниже).

Среди "титушек" нашелся также и друг главы сельсовета Гостомеля (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

Этот же молодой человек присутствовал и на собрании активистов с главой сельсовета. Как выяснилось, это золотой призер Чемпионата Европы по боевому самбо с Гостомеля Леон Авалян

А вот он вместе с главой сельсовета Гостомеля Юрием Прилипко

Немного отдохнули – и снова в бой

19 июля сельсовет Гостомеля наконец-то поддержал решение о "приостановлении градостроительных условий" на скандальном участке.

Кроме того, в городской суд Ирпеня было подано заявление о наложении ареста на эту землю. То есть до решения суда никакие работы здесь проводится не должны были бы.

Но уже на следующий день, 20 июля, лесорубы "заказчика" не давали расслабляться местным жителям и активистам.

"Оборона леса продолжается. В этот раз это был тихий подлый подход с трассы, рано утром, 7:30. Увидев съемку и нашу стражу, бросились бежать. Мы потеряли 4 сосны, но лица зафиксированы, автомобиль сфотографирован", - сообщили в facebook-группе "LisHost".

Сьогодні. Оборона лісу триває. В цей раз це був тихий підлий захід з траси, рано вранці, 7:30. Як побачили зйомку та нашу варту - кинулися тікати. Ми втратили 4 сосни, але обличчя зафіксовані, автівка сфотографована. Один такий необачний вчинок - і ти вже відомий серед 6 тисяч осіб, їх численних друзів та став одним із фігурантів слідчої справи... Опубліковано LisHost П'ятниця, 20 липня 2018 р.

Вырубка леса Гостомеле продолжалась и на следующий день после соответствующего запрета Гостомельского сельсовета (видео: facebook.com/LisHost.ua)

"-4 сосны за утро" (скриншот поста: facebook.com/elena.mason)

И вот, прошло не так много времени, как вчера, 24 июля, жители Гостомеля вновь столкнулись с напором "титушек", представителями неизвестного застройщика и хамством.

"Опять начинается вся эта фигня. Приехали титушки. У них заготовлены плакаты. Их много, они в масках… Они окружили территорию. Написано на плакатах – "Остановим рейдарский захват частной территории". То есть жители Гостомеля – это "рейдеры". Сельсовет – это тоже "рейдеры". Парням лет по 16-20. Все спортивной внешности… Полиция нас тупо игнорит. Сегодня, скорее всего, леса уже не будет. А ребятам нормально - им платят деньги, с ними все ОК", - комментирует видео местная жительница Елена.

Ріжуть ліс!!! Опубліковано Elena Mason Вівторок, 24 липня 2018 р.

В Гостомеле вновь валят сосны на арестованном участке (видео: facebook.com/elena.mason)

"Титушки" срубили лес в Гостомеле!

А вот и результат "защиты от рейдеров" в Гостомеле:

Опубліковано Elena Mason Вівторок, 24 липня 2018 р.

Видео: facebook.com/elena.mason

"Жить в этой стране, ходить по этой земле. Не роптать, верить в новое поколение добросовестных людей. А потом этот долбаный апокалипсис. Ты стоишь в стороне, снимаешь на камеру. Те 10 человек режут, а еще 100 их защищает. Кто-то из них говорит мне "иди домой и готовь борщ". В хаотичной быстрой вырубке падает сосна, прибивает кого-то из наемных ребят. Люди проклинают, но это же чей-то сын, ему 17-20 лет. -100 деревьев. Полное разочарование в полиции, суде, прокуроре и здравом смысле. Кто-то в соседском чате пишет, что хочет ТРЦ, едва сдерживаешь эмоции, не отвечаешь. Исчезают журналисты, правозащитники, все устали от наших проблем. Остается один старый функционер, говорит мне "девочка" и "я вам говорил", - пишет жительница Гостомеля Елена.

Скриншот поста facebook.com/elena.mason

"Все. Конец. Лес погиб. Не верю в закон! Не верю в полицию, решение какого-то там совета, уголовные дела, следствия... Это все фейк! Не верю в эту страну! Государство в которой нашлась сотня детей (17 лет +), которые готовы защищать преступную вырубку деревьев и радостно восклицать, когда падает еще одно дерево - не имеет будущего", - пишет Ирина Скрипникова.

Скринщот поста: facebook.com/art.skripa

По словам активистов, 24 июля в лесу Гостомеля вырубили около 100 деревьев. До этого под пилу попали 80 деревьев. Таким образом, 80% сосен на скандальном участке уже нет.

Состояние участка в Гостомеле, где хотят построить ТЦ, на 24 июля (фото: facebook.com/voip.friend)

"Вот такой нам сегодня сделали памятник. Памятник лесу - зачем вам лес, вот вам асфальт + бетон (в Гостомеле физически нет ни одного парка ). Памятник закону - все вырезали без документов, полиция просто не реагировала. Памятник громаде - ведь кто мы такие, и что мы можем противопоставить против более 100 титешек и большим деньгам застройщика из 90-х", - пишет один из защитников леса в Гостомеле Александр Буренко.

Напомним, ранее STYLER общался с лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники 2015 года за разработки в области экологии и охраны природы Игорем Загороднюком, который рассказа о нелегальной вырубке леса в Украине и к чему это приводит уже сегодня.

Интервью читайте в материале: Ученый Игорь Загороднюк: "Европа всячески способствует тому, чтобы мы свой лес резали и им продавали".