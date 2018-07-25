Назад у 90-ті: як "тітушки" і "братки" знищують ліс у Гостомелі

У Гостомелі рубають ліс (фото: facebook.com/elena.mason)

За один "чорний" день на скандальній ділянці знищили близько 100 дерев

У Гостомелі Київської області близько місяця місцеві жителі боролися з незаконною вирубкою лісу біля своїх будинків. На місці "зелених легенів" хочуть побудувати черговий торговий центр. При цьому активісти наголошують: в їх невеликому смт розгортається класична схема 90-х, коли на солідних машинах приїжджають "серйозні дядьки", привозять з собою молодих хлопців спортивної зовнішності і "віджимають" землю. При цьому вони "плюють" на думку як громади, так і на поліцію.

Після жорстких протистоянь між активістами та представниками забудовника, 19 липня Гостомельська сільрада проголосував за скасування містобудівних умов на ласій ділянці лісу. Тоді ж правоохоронні органи подали в Ірпінський міський суд прохання про накладення арешту на скандальний земельну ділянку в Гостомелі.

Місцеві жителі чекають рішення суду. Тим часом ні суспільний резонанс, ні рішення сільради не зупинили невідомого забудовника – у Гостомелі триває вирубка лісу. На даний момент на скандальній ділянці практично не залишилося дерев. Знову всі питання "порішали", "зам'яли" і зробили по-своєму.

Вирубка лісу в Гостомелі (фото: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Сьогодні місцевим жителям залишається сподіватися тільки на одне: ситуація повністю не зійде на "ні", а винних у вандальной вирубці лісу в Гостомелі все ж таки покарають.

STYLER наводить хроніку подій, які призвели до практично повного і безповоротного знищення лісу на багатостраждальній ділянці.

"Хрещення боєм"

Боротьба йде за шматочок лісу в районі житлового комплексу "Чеський двір", вздовж Свято-Покровської вулиці. Тут місцевим жителям обіцяли облаштувати парк. Проте з часом умови змінилися, без громадського обговорення.

На початку липня 2018 в місцевій газеті з'явилося повідомлення про видачу містобудівних умов і обмежень для проектування об'єкта будівництва на ласій ділянці землі біля "Чеського двору".

За документами, на зазначеній ділянці 0,6 га передбачається будівництва двоповерхового магазину-складу загальною площею 3400 кв. м.

Дозвіл Гостомельської сільради на будівництво ТЦ (скріншот поста facebook.com/ggostomel.com.ua)

Проект нового торгового центру (фото: facebook.com/ggostomel.com.ua)

Вже на наступний день після оголошення жителі Гостомеля здивовано спостерігали, як на ділянці біля їх будинків рубають ліс.

Один з місцевих жителів вирішив проявити ініціативу: власними силами зупинити вирубку і з'ясувати обставини хоча б до приїзду поліції.

Однак замість конструктивного діалогу чоловік отримав удари!

"Сьогодні (ред. - 3 липня) поруч із нами вандально почали пиляти дерева, ми встигли викликати поліцію, а я побіг зупинити це свавілля. Побачив вже чотири зпилені дерева, сказав, що викликали поліцію, та щоб вони припинили цей злочин. Натомість отримав спочатку по зубах від одного з лісорубів, а від братків з 90-х –образи та погрози", - повідомив мешканець Гостомеля Антон Кудінов.

Більш того, на своїй facebook-сторінці Кудінов написав, що один з місцевих громадських діячів замість підтримки активіста також "нагородив" його ударами. Проте найцікавіше почалося з приїздом поліції.

"Спочатку лісоруби почали втікати, а їх братія кричати "Работаем!", і тут починається найцікавіше - з-за хащів лісу вискакує місцевий громадський діяч Ростислав Скуратовський і давай навалювати про те, що він власник землі (хоча потім сказав, що представник), щоб я забирався геть та інше... На мої запити та прохання сусідів зупинитися та дочекатися поліцію, я отримую штовхання, удари та намагання придушити мене, коли він повалив мене на землю. "Герой" видирає телефон на який їх всіх сфоткано, погрожує та тримає мене на землі. Виганяє мене з місця злочину та знову майже душить капюшоном куртки. Та й це ще не кінець... Коли приїхала поліція, цей "герой" громади втік, а коли повернувся, то був вже в іншому одязі та казав, що я його побив і він зняв побої. На моє запитання, чому ж він як "жертва" покинув місце злочину при поліції та перевдягнувся у "костюм", він не може відповісти. Натомість бреше (і іноді (та незавжди) червоніє під час брехні).

Я не хочу розповідати про те, якими лівими схемами цю ділянку лісу перевели спочатку в житлову, а потім комерційну забудову. Хочеться привернути увагу довочевидь незаконного відведення земель і переведення їх в комерційну забудову ТЦ, яке суперечить запитом суспільства на створення лісопарку", - написав Кудінов.

"Ось так мене майже не задушили. Інші синці показувати не буду. Бо і так все зрозуміло", - підписав знімок активіст Антон Кудінов (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

"Ось ці двоє з 90-х керували "чорними лісорубами", били і штовхали мене", - описує Антон Кудінов (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

При цьому пізніше пост місцевого активіста все ж таки прокоментував і сам кривдник – Ростислав Скуратовський. На питання, чому він дозволив собі "розпускати руки", Скуратовський відповів, мовляв, "рятував Кудінова від самогубства, щоб падаюча деревина його не прибила".

Так, з побоїв і брехні почалася "заруба в Гостомелі" – як встигли відзначити місцеві жителі.

Результат вирубки лісу в Гостомелі, зафіксований активістами на початку липня (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

"Сьогодні на моїх очах розгорталася класична схема 90-х, з чувачками спортивної зовнішності, міліцією, яка не виходить з машини, бійкою і т. д. Ми переїхали за місто, щоб дихати свіжим повітрям і жити біля лісу. В черговий раз єдину зелену зону біля нашого комплексу приїжджають вирізати. Кожен раз сусіди зупиняють працівників... Сьогодні ж відбулася критична ситуація. Коли один з сусідів намагався зупинити вирубку і вимагав документи - його почав бити "представник забудовника", який при цьому є головою всих можливих ГО, помічником помічника мера та ще купи "благодійних" організацій міста. поки збирались люди цей "представник" швиденько сів в машину і поїхав перевдягтись та зняти побої (?!). На камеру ж місцевим новинам він говорив, що це його побили, а він просто намагався врятувати нашого сусіда від падаючої сосни", - написала на своїй facebook-сторінці жителька Гостомеля Олена Масон.

Скріншот поста: facebook.com/elena.mason

Після вкрай неприємного інциденту жителі Гостомеля створили петицію з вимогою облаштування лісопаркового комплексу на скандальній ділянці – в лісовій смузі, яка знаходиться на перетині вулиць Свято-Покровське, Варшавське шосе і Мальовничого провулку.

Петиція дуже швидко зібрала достатню кількість підписів. Однак, швидкого вирішення проблеми це не допомогло. Активісти нарікають: у всьому винна бюрократія.

"Ми вже давно працюємо над реалізацією цієї ідеї (ред. – створення лісопарку в Гостомелі). Але до цього нас не чули, а після всієї цієї зухвалості з нападом нас почули. Так, петиція зібрала достатню кількість голосів, але місцева влада посилається на те, що повинно пройти 60 днів з дня реєстрації", - каже в коментарі STYLER Антон Кудінов.

При цьому активіст все ж підкреслює: підписати петицію можна і сьогодні. Додаткова підтримка буде тільки "в плюс".

Вирубка лісу в Гостомелі: "чорна п'ятниця" з "нео-тітушками"

Далі пішов збір підписів під петицією, залучення якомога більшої кількості людей до проблеми. Місцеві жителі своїми зусиллями організували міні-акцію в підтримку створення парку.

Після бійок і загроз місцеві активісти спробували привернути увагу до вирубки лісу у них під будинками (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

Однак саморобні банери буквально в першу ж ніч були зірвані "незгодними". А через кілька днів затишшя почалася "чорна п'ятниця": "Прямо зараз приїхали тітушки і валять ліс, який ми захищаємо. Хто може допомогти?" – кинули заклик про допомогу захисники гостомельського лісу.

Так, в п'ятницю, 13 липня в Гостомелі почалася в буквальному сенсі фізична боротьба за ліс.

На невеликій ділянці лісу зібралися хлопці спортивної зовнішності в однакових синіх футболках. Вони називали себе "представниками охоронної фірми "Безпека", яка нібито захищає інтереси забудовника. Жодних документів у них при собі не було. При цьому хлопці забороняли активістам знімати відео, а іноді відверто погрожували.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

Хлопці в однакових футболках прийшли захищати інтереси забудовника в лісі Гостомеля (відео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

У мережі з'явилося декілька відео з місця події. Було видно, що на захист лісу вийшли місцеві жили, намагаючись зупинити вирубку. Один з представників забудовника запевняв, що у нього є всі дозволи на вирубку дерев.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

Відео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Більш того, з приїздом поліції молоді хлопці стали нападати на правоохоронців.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

Навіть поліція не могла зупинити незаконну вирубку лісу в Гостомелі (відео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

А пізніше один з активістів Олександр Міхед поділився в мережі facebook відео, на якому пояснює, що на ділянку привезли людей, які повинні були відволікати увагу і виступати за будівництво ТЦ. Пізніше цих людей також масово відвели назад до машин, перед цим розрахувавшись за їхні "послуги".

"Серед захисників лісу верещать проплачені жінки "ТСН! ТСН!". По периметру проплачені бабусі проклинають Порошенко і відтягують увагу. На перекритій трасі (поки активісти ще не перекривали міжнародну трасу) у першій же кабіні сидить жінка, яка проклинає всіх до п'ятого коліна. В коментарях розповідають, що на місці нашого ЖК теж був ліс, який теж рятували і не врятували. Чого ми тепер бушуємо?.. Нашіптування, договорняки, загрози, затемнені вікна, сміх тітушек - які ж ці смішні захисники-нікчеми", - написав тоді пост український письменник і волонтер Адександр Міхед, який також виступає за збереження лісу в Гостомелі.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

"Фейкові мітингувальники" (відео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

"Знаєте, бувають різні п'ятниці, але сьогодні була дійсно чорна. На одну з ділянок лісу, що громадяни хочуть перетворити в лісопарковий ансамбль, було скоєно зухвалий напад. В асортименті були: більше 40 нео-тітушок, десь 20-30 пропалеченых бабусь, які закривали очі на камери, десант з більш ніж 6 лісорубів, все той же "представник забудовника", заступник голови Ірпінської поліції і депутат селищної ради Гостомель (Жабченко Сергій Анатолійович), який з одного боку порадив нам попросити накласти арешт на одну з ділянок лісопаркового ансамблю, а з іншого говорив представнику забудовника: "Я ж тобі казав вчора нормально все робити", напад на поліцейського з боку тітушек і ще багато цікавого

А ще була розмова з головою сільради, де нам "представник забудовника" пропонував безкоштовні квитки в кіно майбутнього ТЦ. А голова сільради сказав: "Ну давайте зробимо ТЦ, і вам маленьку дитячу площадку", - описав ситуацію Антон Кудінов.

Опубліковано Anton Kudinov П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

Вирубка лісу в Гостомелі, 13 липня (відео: facebook.com/antonio.kudinov)

Навіть після нападу на поліцейського приїжджих "представників забудовника" і хлопців у спортивному одязі все одно відпустили. А в сільраді пообіцяли розібратися з ситуацією і вирішити її "на благо громади".

"Розділ" ліси в Гостомелі і невловимий власник скандального ділянки

З часом історія з вирубкою лісу в Гостомелі набула справді кримінальний характер. Місцевим жителям разом з журналістами і юристами вдалося дізнатися, що ще на початку 2000-х почався активний "деребан" гостомельського лісу. Коли земельні ділянки незаконно передавалися у приватну власність. Цікаво, що безпосереднє відношення до цієї діяльності мав нинішній голова сільради Гостомеля Юрій Прилипко, який, безумовно, свою причетність заперечує.

У коментарі виданню Hromadske представник забудовника Євген Хармишев запевнив, що вирубка лісу відбувається законно. І місцеві жителі, купуючи будинки в новому ЖК, нібито повинні були б знати, що поруч з ними збудують торговий центр.

"Той випадок, коли все законно. Генплан навіть відповідає. Там спочатку була торгівля в цьому місці, тому люди, які купували будинки, вони могли подивитися по карті і зрозуміти, що їх обманює продавець, коли продає квартири. Обіцяючи їм ліс або парк перед будинком. В генплані не було цього", - заявив представник забудовника.

Голова сільради Гостомеля Юрій Прилипко також заявив, що скандальна ділянка перебуває у приватній власності, ще в 2014 році її перевели під комерційне використання.

При цьому активісти так і не змогли зрозуміти, за якої ж "схемою" ласа ділянка перейшла в приватну власність, і хто ж цей "невловимий" власник.

"Ми виявили яскравого представника забудовника, який надав документи, за підсумком яких ми виявили, що земля належить якомусь Друккеру, у них є документи від ДАБІ на будівництво, але немає жодного документа на вирубку живих дерев. У той же день сільській голова розвів руками і сказав, що буде діяти в рамках закону, але при цьому проговорився, що вже десять років займається земельними питаннями, хоч "при владі" з 2015 року... І пообіцяв провести зустріч у понеділок, 16 липня 2018 року, і там же дати документи за запитом місцевих жителів", - написав на своїй facebook-старничке юрист Масі Найєм.

Знову вирубка, загроза підпалу і "тітушка" – товарищ голови сільради

Ситуація загострилася. 16 липня місцеві жителі вже в третій раз зафіксували вирубку лісу, яку, знову-таки, вдалося зупинити тільки із залученням поліції.

Тітушки! Опубліковано Elena Mason Понеділок, 16 липня 2018 р.

16 липня, незважаючи на обіцянки сільради і втручання журналістів, молоді люди у формі знову вчинили "рейд" на гостомельський ліс (відео: facebook.com/elena.mason)

Тільки на цей раз все серйозніше. Так, місцеві жителі з тривогою виявили хмиз, акуратно зібраний і купками розкладений на скандальній ділянці. Мабуть, "тітушки" приготувалися більш рішуче заявити про свої "права".

"Представниками поліції та слідчо-оперативною групою зафіксовані акуратно сформовані купки хмизу та сухого гілля. А під деревцем тихенько причаївся мішок зі старими шпалерами. Ми боїмося підпалу! Хвойний ліс з купою сухих гілок, голок і листя згорить так швидко, що ми навіть не встигнемо викликати пожежну. При цьому сам підпал в таку погоду зробити легше легені за хвилину часу".

Скріншот поста: facebook.com/LisHost.ua

Зібраний хмиз, а також пакет зі старими шпалерами, виявлений на скандальній ділянці лісу в Гостомелі (фото: facebook.com/LisHost.ua)

Зустріч з головою сільради Гостомеля в цей день (16 липня) також дала несподіваний результат.

"Місцеві активісти приходять до сільського голови в кабінет. І тут починається "спектакль". Там сидить двоє незрозумілих хлопців з "дев'яностих" (не року народження), які не представилися і продовжили сидіти під час прийому громадян. Хто це такі – не спромігся пояснити і сам голова. Під час цієї зустрічі голова Прилипко Юрій Ілліч сказав, що нічого зробити не може за фактом даного скандалу. Коли вийшли, один з тих двох хлопців (що сиділи біля голови) дивився фб-сторінку дружини одного з активістів, неоднозначно демонструючи це. Другий хлопець почав знімати місцевих жителів на камеру. Потім сказав, що він спортсмен і що їм типу потрібен спортивний майданчик там, де збираються побудувати торговий центр. Пізніше він сів у білий автомобіль Range Rover. За держномерам місцевий житель встановив, що автомобіль належить якійсь жінці. Хто і яким вона тут боком – буде зрозуміло після отримання відповідей на відповідні запити", - розповів про ситуацію юрист Масі Найєм.

Більше того, активісти навіть виявили, що серед "тітушек", які захищали третю спробу вирубки лісу, виявився товариш голови сільської ради (на фото нижче).

Серед "титушек" знайшовся також і товарищ голови сільради Гостомеля (фото: facebook.com/antonio.kudinov)

Цей же молодий чоловік був присутній і на зборах активістів з головою сільради. Як з'ясувалося, це золотий призер Чемпіонату Європи з бойового самбо з Гостомелю Леон Авалян

А ось він разом з головою сільради Гостомеля Юрієм Прилипко

Трохи відпочили – і знову в бій

19 липня сільрада Гостомеля нарешті підтримав рішення про "призупинення містобудівних умов" на скандальній ділянці.

Крім того, до міського суду Ірпеня було подано заяву про накладення арешту на цю землю. Тобто до рішення суду ніякі роботи тут проводиться не повинні.

Але вже на наступний день, 20 липня, лісоруби "замовника" не давали розслаблятися місцевим жителям і активістам.

"Оборона лісу триває. В цей раз це був тихий підлий підхід з траси, рано вранці, 7:30. Побачивши зйомку і нашу варту, кинулися бігти. Ми втратили 4 сосни, але особи зафіксовані, сфотографований автомобіль", - повідомили в facebook-групі "LisHost".

Сьогодні. Оборона лісу триває. В цей раз це був тихий підлий захід з траси, рано вранці, 7:30. Як побачили зйомку та нашу варту - кинулися тікати. Ми втратили 4 сосни, але обличчя зафіксовані, автівка сфотографована. Один такий необачний вчинок - і ти вже відомий серед 6 тисяч осіб, їх численних друзів та ставши одним із фігурантів слідчої справи... Опубліковано LisHost П'п'ятниця, 20 липня 2018 р.

Вирубка лісу Гостомелі продовжувалася і на наступний день після відповідної заборони Гостомельської сільради (відео: facebook.com/LisHost.ua)

"-4 сосни за ранок" (скріншот поста: facebook.com/elena.mason)

Та ось минуло не так багато часу, як вчора, 24 липня, жителі Гостомеля знову зіткнулися з напором "тітушек", представниками невідомого забудовника і хамством.

"Знову починається вся ця фігня. Приїхали тітушки. У них заготовлені плакати. Їх багато, вони в масках... Вони оточили територію. Написано на плакатах – "Зупинимо рейдарске захоплення приватної території". Тобто жителі Гостомеля – це "рейдери". Сільрада – це теж "рейдери". Хлопцям по 16-20 років. Всі спортивної зовнішності... Поліція нас тупо ігнорить. Сьогодні, швидше за все, лісу вже не буде. А хлопцям нормально - їм платять гроші, з ними все ОК", - коментує відео місцева мешканка Олена.

Ріжуть ліс!!! Опубліковано Elena Mason Вівторок, 24 липня 2018 р.

В Гостомелі знову валять сосни на арештованій ділянці (відео: facebook.com/elena.mason)

"Тітушки" зрубали ліс у Гостомелі!

А ось і результат "захисту від рейдерів" у Гостомелі:

Опубліковано Elena Mason Вівторок, 24 липня 2018 р.

Відео: facebook.com/elena.mason

"Жити в цій країні, ходити по цій землі. Не нарікати, вірити в нову генерацію сумлінних людей. А потім цей довбаний апокаліпсис. Ти стоїш в стороні, знімаєш на камеру. Ті 10 людей ріжуть, а ще 100 їх захищає. хтось з них говорить мені "йди додому і готуй борщ". В хаотичній швидкій вирубці падає сосна, прибиває когось з найманих хлопців. Люди проклинають, але це ж чийсь син, йому 17-20 років. -100 дерев. Повна зневіра в поліції, суді, прокурорі та здоровому глузді. Хтось в сусідському чаті пише, що хоче ТРЦ, ледь стримуєш емоції, не відповідаєш. Зникають журналісти, правозахисники, всі втомились від наших проблем. лишається один старий функціонер, говорить мені "дєвочка" і "я вам казав", - пише жителька Гостомеля Олена.

Скріншот поста facebook.com/elena.mason

"Все. Кінець. Ліс загинув. Не вірю в закон! Не вірю в поліцію, рішення якогось там ради, кримінальні справи, слідства... Це все фейк! Не вірю в цю країну! Держава в якій знайшлася сотня дітей (17 років +), які готові захищати злочинну вирубку дерев і радісно вигукувати, коли падає ще одне дерево - не має майбутнього", - пише Ірина Скрипнікова.

Скринщот поста: facebook.com/art.skripa

За словами активістів, 24 липня в лісі Гостомеля вирубали близько 100 дерев. До цього під пилу потрапили 80 дерев. Таким чином, 80% сосен на скандальній ділянці вже немає.

Стан ділянки у Гостомелі, де хочуть побудувати ТЦ, на 24 липня (фото: facebook.com/voip.friend)

"Ось такий нам сьогодні зробили пам'ятник. Пам'ятник лісу - навіщо вам ліс, ось вам асфальт + бетон (в Гостомелі фізично немає жодного парку ). Пам'ятник закону - все вирізали без документів, поліція просто не реагувала. Пам'ятник громади - адже хто ми такі, і що ми можемо протиставити проти понад 100 тітешек і великим грошам забудовника з 90-х", - пише один із захисників лісу в Гостомелі Буренко Олександр.

Нагадаємо, раніше STYLER спілкувався з лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року за розробки в галузі екології та охорони природи Ігорем Загороднюком, який розповіді про нелегальну вирубку лісів в Україні і до чого це приводить вже сьогодні.

Інтерв'ю читайте в матеріалі: Вчений Ігор Загороднюк: "Європа всіляко сприяє тому, щоб ми свій ліс і різали їм продавали".