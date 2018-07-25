Під Києвом за один день вирубали близько сотні 50-літніх сосен (відео)

Результат вирубки лісу в Гостомелі (фото: facebook.com/voip.friend)

Жителі Гостомеля не збираються відступати і будуть доводити неправомірність таких дій

У Гостомелі Київської області активісти і місцеві жителі не змогли відстояти зелену ділянку поруч зі своїми будинками, на місці якої їм обіцяли лісопарковий комплекс. 24 липня всього за кілька годин на скандальній ділянці лісу невідомий забудовник під прикриттям спортивних хлопців вирубав близько сотні дерев. Про це повідомляється у facebook-групі "LisHost".

Зазначимо, раніше STYLER писав про варварську вирубку лісу в Гостомелі, описуючи хронологію подій у матеріалі: Назад у 90-ті: як "тітушки" і "братки" знищують ліс у Гостомелі.

Результат "рейду" на ліс Гостомеля 24 липня (фото: facebook.com/voip.friend)

Нагадаємо, що протистояння місцевих жителів і забудовника триває вже кілька тижнів. Мова йде про ділянку лісу площею 0,6 га в районі житлового комплексу "Чеський двір", вздовж Свято-Покровської вулиці. Тут людям обіцяли облаштувати парк, однак на початку липня цього року стало відомо, що на ласій ділянці планують побудувати торговий центр. При цьому активістам так і не вдалося вийти безпосередньо на забудовника, а також дізнатися, як ця ділянка лісу перейшов у приватну власність.

19 липня депутати Гостомельської ради проголосували за призупинення дії містобудівних умов, наданих згідно з генпланом головним архітектором селища. Однак це не зупинила незаконну вирубку лісу.

У вівторок, 24 липня, жителі Гостомеля знову спостерігали, як до ділянки лісу сходяться лісоруби, а також молоді люди спортивної статури – "тітушки". Всього за кілька годин вони практично повністю знищили зелені насадження.

Останній політ. Жив-був ліс. Поступово його витісняли будинки та дороги, поки не залишився зовсім маленький клаптик живої природи. На жаль, в новини не написали формулювання "було жорстоко вбито понад 200 дерев". Вибач нам ліс, що ми не захистили тобі, вибач нам ліс, що тобі мучити та катують. Вибачте, учасники групи, що сьогодні ми замість нового мему запостимо відео останнього падаючого дерева. Ми все ще виступаємо проти побудови ТРЦ і ще більше готові відродити ліс на цьому місці. make #ЛіС, not war. #капеТЦь Опубліковано LisHost Середа, 25 липня 2018 р.

Відео: facebook.com/LisHost.ua

"Це сталося, лісу більше немає! За годину вирубано більшість дерев. Зібралися, мабуть, всі тітушки Києва та області, щоб відстоювати інтереси забудовника. Працювало кілька команд з пилками. Відбувалися сутички між сусідами і тітушками. Поліція сильно запізнилася і не змогла нічого зробити. Все ще потрібна допомога журналістів, правозахисників і просто небайдужих людей", - йдеться в повідомленні "LisHost".

Скріншот поста facebook.com/oleksandr.mykhed

Місцеві жителі, які активно стежили за вирубкою лісу в Гостомелі, повідомили, що за місяць спиляно близько 200 сосен, а це близько 80% дерев на багатостраждальній ділянці.

При цьому активісти рук не опускають.

"Ми виступаємо проти будівництва ТРЦ ще більше готові відродити ліс на цьому місці", - кажуть місцеві жителі.

Нагадаємо також, у мережі показали кадры вирубки лісу в Києві з висоти пташиного польоту. Мова йде про вирубку лісів у Дарницькому лісопарковому господарстві та Пущі-Водицком лісі.

"Я знаю ім'я нашого короїда: це Жадібність і Брехня. Суцільні рубки і видобуток ділової деревини в лісопарках Києва тривають", - зазначив активіст Ігор Кирикевич.

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