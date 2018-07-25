"Варварство и дикость": в сети показали кадры вырубки леса в Киеве

Фото: вырубка леса (facebook.com/Igor.Kyrykevych)

Пользователи возмущены сложившейся ситуацией

В сети показали фото и видео масштабной вырубки лесов в Дарницком лесопарковом хозяйстве и Пуще-Водицком лесу. Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Facebook один из пользователей Игорь Кирикевич.

"Я знаю имя нашего короеда: это Жадность и Вранье. Сплошные рубки и добыча деловой древесины в лесоПАРКАХ Киева длятся. Коммерческий лесхоз КП "Святошинское ЛПХ" работает так: чем больше нарубил - тем больше положил в карман. Вот так выглядит бывшее украшение и гордость киевлян - Пуща-Водицкий лес: словно побитый молью старый зеленый платок. Парадокс в том, что ничего незаконного не происходит: все три киевских лесопарковых хозяйства, Святошинское, Дарницкое и Конча-Заспа, действуют в пределах своих полномочий, своих Уставов. А их Уставы позволяют им проводить любую лесохозяйственную коммерческую деятельность, включая внешнеэкономическую. То есть, например, заниматься экспортом леса-кругляка. Кто пишет, переписывает и утверждает эти Уставы? Отвечаю: КГГА. А написать новый современный экологический устав оно почему-то не желает. Впрочем, повторяю: все здесь законно. Комар носа не подточит", - написал в одной из публикаций он.

Центр мониторинга власти, на который Игорь ссылается, опубликовал в Facebook видео вырубки лесов. "Киев, Пуща-Водица. Говорят, что сплошные рубки сейчас запрещены. Говорят, что то наделали "папередники". Никто не наказан. Легкие города значительно поверждены", - написали в публикации

Порубаний ліс під Києвом Київ, Пуща-Водиця. Кажуть, що суцільні рубки зараз заборонені. Кажуть, що то наробили "папередникі". Ніхто не покараний. Легені міста значно пошкоджені. Чиновники, ви під наглядом зараз Державне агентство лісових ресурсів України, Святошинське лісопаркове господарство, НПП "Голосіївський", Міністерство екології та природних ресурсів України, Київська міська державна адміністрація - КМДА Опубліковано Центр Моніторингу Влади / Authorities Monitoring Center Вівторок, 24 липня 2018 р.

Видео: вырубленный лес (facebook.com/AuthoritiesMonitoringCenter)

Также пользователь показал фото "дыр" Дарницкого ЛПХ в лесу Деснянского района, сделанные с самолета. "Это тоже короед?! А они продолжают пудрить мозги обществу, мол, "вы лучше в лесу убирайте". Лесопромышленная деятельность в Киеве должна быть запрещена. Лесхоз "Киевский лес" это отрыжка совка. Но сейчас 2018, а не нафталинный 1956, когда этим допотопным "ЛПГ" писались уставы, которые прямым текстом позволяют им проводить заготовку деловой древесины в промышленных масштабах в пределах столицы Украины. Лавочку нужно закрывать и переходить на современные методы ухода за лесопарк. А сплошные вырубки, которые мы видим на фото, вообще варварство и дикость. Думаю, кто-то должен ответить за это преступление", - сказал он.

Фото: вырубленный лес (facebook.com/Igor.Kyrykevych)

Предельно наглядно о санитарных рубках. Сначала 2 цитаты : 1. "ліс масивами сохне і відповідно його вчасно потрібно чистити. А якщо буде заповідник то заборонена будь- яка діяльність в лісі що приведе до захаращеності , а приклад в нас є заповідник в Конча Заспі , там в ліс не можливо зайти, бо висять сухостійні дерева і при найменшому вітрі падають, а якщо потрібно пожежні техніці проїхати тоді як?"(С-от лесного лобби) 2."Вибіркові санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених внаслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха окремих дерев або їх груп...- http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF Прочли? А теперь смотрите видео, как сами украинские лесники проводят санитарные рубки ;) Перевожу : САНИТАРНЫЕ РУБКИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЛЕСНИКОВ - ПЕРВЫЙ ЭТАП В СПИЛИВАНИИ ПОДЧИСТУЮ ЛЕСА - И ТОЛЬКО. Если кого интересует точное место - 50.8043, 31.2614 Опубліковано Олегом Янчевским Понеділок, 23 липня 2018 р.

Видео: вырубленный лес (facebook.com/Igor.Kyrykevych)

Напомним, недалеко от города Очаков, что в Николаевской области, и Кинбурнской косы, в море регулярно скидываются неизвестные вещества темно-серого цвета.

Также мы писали о том, что в Гостомеле Киевской области около месяца местные жители боролись с незаконной вырубкой леса возле своих домов. На месте "зеленых легких" хотят построить очередной торговый центр.

А недавно под Киевом протестующие перекрыли дорогу в связи с вырубкой леса.

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