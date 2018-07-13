"Это бандиты, люди": под Киевом протестующие перекрыли дорогу в связи с вырубкой леса (видео)

Иллюстративное фото: pixabay/621hjmit

Во время протеста неизвестные молодые люди запрещали снимать вырубку леса на камеру

13 июля в пгт Гостомель под Киевом жители вышли с протестом на центральную дорогу. Как выяснилось, локальный митинг люди организовали собственными силами против вырубки леса. На месте протеста образовалась пробка.

"В Гостомеле протест, люди заблокировали движение транспорта. Проезд в центр полностью остановлено. Люди бастуют. Посреди дороги уже лежат ветки. Советуем сменить маршрут движения. Собралась пробка на несколько км", - сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Жители Гостомеля в соцсетях объясняют, что в их лес (в районе жилого комплекса "Чешский двор") приехали неизвестные люди и без разрешения стали рубить деревья. При этом рабочих "охраняют" молодые парни в спортивках – "титушки".

Митинг против вырубки леса также посетил украинский писатель и волонтер Адександр Михед. Под одним из видео с места протеста на своей facebook-страничке Михед сообщил: "ЖК Чешский двор, Гостомель. Валят лес, хотят ставить ТРЦ".

При этом активист опубликовал видео, на котором видно, как молодые люди в одинаковых синих футболках окружили место вырубки леса и никого туда не пропускают.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Молодые парни оградили место вырубки от протестующих (видео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Также на одном из видео слышно, как местный житель кричит – "Это бандиты, люди". Начинается потасовка. Женщины и мужчины пытаются своими силами решить проблему и доказать, что вырубка происходит незаконно.

"ЖК Чешский двор, Гостомель. Незаконная вырубка леса. Валят лес. Навалили кучу титушни. Остановили трассу. Титушню отвлекли на какую-то другую сторону", - коротко комментирует видео Александр Михед.

При этом один из парней-защитников вырубки назвал себя представителем охранной фирмы. Он пытался отвести в сторону активиста под предлогом "обеспечения его безопасности".

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Вырубка леса в Гостомеле (видео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Также активист неоднократно отметил, что "представители охранной фирм распускали руки" и запрещали ему снимать.

На другом видео активист показывает людей, которых привезли в Гостомель, чтобы те поддержали вырубку и новое строительство.

"Набрали бабушек, которые агитировали за торговый центр. Мол, местное население. С которыми сейчас будет расчет. Бабушки, которые кричали, что они хотят торговый центр тут. Что они жители Гостомеля. Их централизованно отвели", - комментирует Александр Михед.

При этом во время съемки к активисту подошел мужчина и крикнул: "Перестань снимать". Кроме того, активисту дорогу перекрыла неизвестная машина.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Вырубка леса в Гостомеле: активисту запрещают снимать (видео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Напомним, ранее STYLER писал, как с Украины целыми эшелонами вывозят лес. В сети даже появилось соответствующее видео.

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