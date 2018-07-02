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"Безлес": в сети показали, как из Украины эшелонами вывозят лес (видео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 09:22
Фото: pixabay.com/pixel2013
Фото: pixabay.com/pixel2013

Появилось видео вывоза вырубленных деревьев

В сети показали, как с территории Украины вывозят целый эшелон вырубленных деревьев. Соответствующее видео опубликовал пользователь под ником Evhen в соцсети Twitter.

"Украинский БезЛес. И такие составы идут три раза в день, семь дней в неделю", - рассказали в сети.

Видео: Из Украины вывозят лес (twitter.com/evhen_n)

Скриншот поста (twitter.com/evhen_n)

Ситуацию прокомментировали в сети:

"По бумагам едут дрова".

"За бесценок продают ресурсы, идиоты".

"Надо не снимать, а сжигать вместе с локомотивом. пару таких акций, и все! Больше никто ничего никуда не повезет".

"Да что же вы делаете, подлецы?".

"Почему не остановите вырубку леса?".

Скриншот комментариев (twitter.com/evhen_n)

Стоит отметить, что это не первое видео, на котором показывают вывоз вырубленных деревьев.

Ранее в сети показали, как из Украины вагонами вывозят в Европу лес.

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Теги: экология, природа, лес
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