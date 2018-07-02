"Безлес": в сети показали, как из Украины эшелонами вывозят лес (видео)

Появилось видео вывоза вырубленных деревьев
В сети показали, как с территории Украины вывозят целый эшелон вырубленных деревьев. Соответствующее видео опубликовал пользователь под ником Evhen в соцсети Twitter.
"Украинский БезЛес. И такие составы идут три раза в день, семь дней в неделю", - рассказали в сети.
Український БезЛіс.— Evhen (@evhen_n) 30 июня 2018 г.
І таки состави йдуть три рази на день, сім днів на тиждень. pic.twitter.com/hoCQCnb7zR
Видео: Из Украины вывозят лес (twitter.com/evhen_n)
Скриншот поста (twitter.com/evhen_n)
Ситуацию прокомментировали в сети:
"По бумагам едут дрова".
"За бесценок продают ресурсы, идиоты".
"Надо не снимать, а сжигать вместе с локомотивом. пару таких акций, и все! Больше никто ничего никуда не повезет".
"Да что же вы делаете, подлецы?".
"Почему не остановите вырубку леса?".
Скриншот комментариев (twitter.com/evhen_n)
Стоит отметить, что это не первое видео, на котором показывают вывоз вырубленных деревьев.
Ранее в сети показали, как из Украины вагонами вывозят в Европу лес.
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