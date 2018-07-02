"Безліс": в мережі показали, як з України ешелонами вивозять ліс (відео)

З'явилося відео вивезення вирубаних дерев
У мережі показали, як з території України вивозять цілий ешелон вирубаних дерев. Відповідне відео опублікував користувач під ніком Evhen у соцмережі Twitter.
"Український БезЛіс. І такі склади йдуть три рази на день, сім днів на тиждень", - розповіли в мережі.
Український БезЛіс.— Evhen (@evhen_n) 30 червня 2018 р.
І таки потяги йдуть три рази на день, сім днів на тиждень. pic.twitter.com/hoCQCnb7zR
Відео: З України вивозять ліс (twitter.com/evhen_n)
Скріншот поста (twitter.com/evhen_n)
Ситуацію прокоментували в мережі:
"За паперами їдуть дрова".
"За безцінь продають ресурси, ідіоти".
"Треба не знімати, а спалювати разом з локомотивом. пару таких акцій, і все! Більше ніхто нічого нікуди не повезе".
"Та що ж ви робите, негідники?".
"Чому не зупинити вирубку лісу?".
Скріншот коментарів (twitter.com/evhen_n)
Варто відзначити, що це не перше відео, на якому показують вивезення вирубаних дерев.
Раніше в мережі показали, як з України вивозять вагонами в Європу ліс.
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