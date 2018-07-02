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"Безліс": в мережі показали, як з України ешелонами вивозять ліс (відео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 09:22
Фото: pixabay.com/pixel2013
Фото: pixabay.com/pixel2013

З'явилося відео вивезення вирубаних дерев

У мережі показали, як з території України вивозять цілий ешелон вирубаних дерев. Відповідне відео опублікував користувач під ніком Evhen у соцмережі Twitter.

"Український БезЛіс. І такі склади йдуть три рази на день, сім днів на тиждень", - розповіли в мережі.

Відео: З України вивозять ліс (twitter.com/evhen_n)

Скріншот поста (twitter.com/evhen_n)

Ситуацію прокоментували в мережі:

"За паперами їдуть дрова".

"За безцінь продають ресурси, ідіоти".

"Треба не знімати, а спалювати разом з локомотивом. пару таких акцій, і все! Більше ніхто нічого нікуди не повезе".

"Та що ж ви робите, негідники?".

"Чому не зупинити вирубку лісу?".

Скріншот коментарів (twitter.com/evhen_n)

Варто відзначити, що це не перше відео, на якому показують вивезення вирубаних дерев.

Раніше в мережі показали, як з України вивозять вагонами в Європу ліс.

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Теги: экология, природа, лес
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