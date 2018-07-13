"Це бандити, люди": під Києвом протестувальники перекрили дорогу у зв'язку з вирубкою лісу (відео)

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Під час протесту невідомі молоді люди забороняли знімати вирубку лісу на камеру

13 липня в смт Гостомель під Києвом мешканці вийшли з протестом на центральну дорогу. Як з'ясувалося, локальний мітинг люди організували власними силами проти вирубки лісу. На місці протесту утворилася пробка.

"У Гостомелі протест, люди заблокували рух транспорту. Проїзд в центр повністю зупинено. Люди страйкують. Посеред дороги вже лежать гілки. Радимо змінити маршрут руху. Зібралася пробка на кілька км", - повідомили в Телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

Жителі Гостомеля в соцмережах пояснюють, що в їх ліс (в районі житлового комплексу "Чеський двір") приїхали невідомі люди і без дозволу стали рубати дерева. При цьому робітників "охороняють" молоді хлопці в спортивках – "тітушки".

Мітинг проти вирубки лісу також відвідав український письменник і волонтер Олександр Михед. Під одним з відео з місця протесту на своїй facebook-сторінці Михед повідомив: "ЖК Чеський двір, Гостомель. Валять ліс, хочуть ставити ТРЦ".

При цьому активіст опублікував відео, на якому видно, як молоді люди в однакових синіх футболках оточили місце вирубки лісу і нікого туди не пропускають.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

Молоді хлопці огородили місце вирубки від протестувальників (відео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Також на одному з відео чутно, як місцевий житель кричить – "Це бандити, люди". Починається сутичка. Жінки і чоловіки намагаються своїми силами вирішити проблему і довести, що вирубка відбувається незаконно.

"ЖК Чеський двір, Гостомель. Незаконна вирубка лісу. Валять ліс. Навалили купу тітушні. Зупинили трасу. Тітушню відволікли на якусь іншу сторону", - коротко коментує відео Олександр Михед.

При цьому один з хлопців-захисників вирубки назвав себе представником охоронної фірми. Він намагався відвести в сторону активіста під приводом "забезпечення його безпеки".

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

Вирубка лісу в Гостомелі (відео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Також активіст неодноразово зазначив, що "представники охоронної фірм розпускали руки" і забороняли йому знімати.

На іншому відео активіст показує людей, яких привезли в Гостомель, щоб ті підтримали вирубку і нове будівництво.

"Набрали бабусь, які агітували за торговий центр. Мовляв, місцеве населення. З якими зараз буде розрахунок. Бабусі, які кричали, що вони хочуть торговий центр тут. Що вони жителі Гостомеля. Їх централізовано відвели", - коментує Олександр Михед.

При цьому під час зйомки до активіста підійшов чоловік і крикнув: "Перестань знімати". Крім того, активісту дорогу перекрила невідома машина.

Опубліковано Oleksandr Mykhed П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

Вирубка лісу в Гостомелі: активісту забороняють знімати (відео: facebook.com/oleksandr.mykhed)

Нагадаємо, раніше STYLER писав, з України цілими ешелонами вивозять ліс. У мережі навіть з'явилося відповідне відео.

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