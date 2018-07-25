"Варварство і дикість": в мережі показали кадри вирубки лісу в Києві

Фото: вирубка лісу (facebook.com/Igor.Kyrykevych)

Користувачі обурені ситуацією, що склалася

У мережі показали фото і відео масштабної вирубки лісів у Дарницькому лісопарковому господарстві та Пущі-Водицком лісі. Відповідні кадри опублікував на своїй сторінці в Facebook один з користувачів Ігор Кирикевич.

"Я знаю ім"я нашого короїда: це Жадібність та Брехня. Суцільні рубки та добича ділової деревини в лісоПАРКАХ Києва тривають. Комерційний лісгосп КП "Святошинське ЛПГ" працює так: чим білше нарубав - тим більше поклав на кишеню. Ось так виглядає колишня окраса та гордість киян Пуща-Водицький ліс: неначе побита міллю стара зелена хустка. Парадокс у тому, що нічого незаконного не відбувається: усі три київських лісопаркових господарства, Святошинське, Дарницьке та Конча-Заспа, діють у межах своїх повноважень, своїх Статутів. А їхні Статути дозволяють їм проводити будь-яку лісогосподарську комерційну діяльність, включно з зовнішньоекономічною. Тобто, наприклад, займатися експортом лісу-кругляку. Хто пише, переписує та затверджує оті Статути? Відповідаю: КМДА. А написати новий сучасний екологічний статут воно чомусь не має бажання. Втім, повторюю: все тут законно. Комар носа не підточить", - написав у одній із публікацій він.

Центр моніторингу влади, на який Ігор посилається, опублікував у Facebook відео вирубки лісів. "Київ, Пуща-Водиця. Кажуть, що суцільні рубки зараз заборонені. Кажуть, що то наробили "папєрєднікі". Ніхто не покараний. Легкі міста значно пошкоджені", - написали у публікації

Порубаний ліс під Києвом Київ, Пуща-Водиця. Кажуть, що суцільні рубки зараз заборонені. Кажуть, що то наробили "папередникі". Ніхто не покараний. Легені міста значно пошкоджені. Чиновники, ви під наглядом зараз Державне агентство лісових ресурсів України, Святошинське лісопаркове господарство, НПП "Голосіївський", Міністерство екології та природних ресурсів України, Київська міська державна адміністрація - КМДА Опубліковано Центр Моніторингу Влади / Authorities Monitoring Center Вівторок, 24 липня 2018 р.

Відео: вирубаний ліс (facebook.com/AuthoritiesMonitoringCenter)

Також користувач показав фото "дірок" Дарницького ЛПГ в лісі Деснянського району, зроблені з літака. "Це теж "короїд"?! А вони продовжують пудрити мізки громаді, мовляв, "ви краще в лісі прибирайте". Лісопромислова діяльність у Києві повинна бути заборонена. Лісгосп ̶В̶і̶д̶е̶н̶с̶ь̶к̶и̶й̶ ̶л̶і̶с̶ ̶Б̶у̶л̶о̶н̶с̶ь̶к̶и̶й̶ ̶л̶і̶с̶ "Київський ліс" це відрижка совка. Але зараз 2018 рік, а не нафталінний 1956, коли оцім допотопним "ЛПГ" писались статути, які прямим текстом дозволяють їм проводити заготівлю ділової деревини у промислових масштабах в межах столиці України. Лавочку потрібно зачиняти та переходити на сучасні методи догляду за лісоПАРКАМИ. А суцільні вирубки, які ми бачимо на фото, взагалі варварство та дикість. Гадаю, хтось повинен відповісти за цей злочин", - сказав він.

Фото: вирубаний ліс (facebook.com/Igor.Kyrykevych)

Гранично наочно про санітарних рубках. Спочатку 2 цитати : 1. "ліс масивами сохне і відповідно його вчасно потрібно чистити. А якщо буде заповідник то заборонена будь - яка діяльність в лісі що приве до захаращеності , а приклад у нас є заповідник у Конча Заспі , там в ліс не можливо зайти, бо висять сухостійні дерева і при найменшому вітрі падають, а якщо потрібно пожежні техніці проїхати тоді як?"(З-від лісового лобі) 2."Вибіркові санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослабленого внаслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха окремих дерев або їх груп...- http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF Прочитали? А тепер дивіться відео, як самі українські лісники проводять санітарні рубки ;) Перекладаю : САНІТАРНІ РУБКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСНИКІВ - ПЕРШИЙ ЕТАП У СПИЛЮВАННІ ДОЧИСТА ЛІСУ - І ТІЛЬКИ. Якщо кого цікавить точне місце - 50.8043, 31.2614 Опубліковано Олегом Янчевским Понеділок, 23 липня 2018 р.

Відео: вирубаний ліс (facebook.com/Igor.Kyrykevych)

Нагадаємо, недалеко від міста Очаків, що в Миколаївській області, і Кінбурнської коси, в морі регулярно скидаються невідомі речовини темно-сірого кольору.

Також ми писали про те, що в Гостомелі Київської області близько місяця місцеві жителі боролися з незаконною вирубкою лісу біля своїх будинків. На місці "зелених легенів" хочуть побудувати черговий торговий центр.

А нещодавно під Києвом протестувальники перекрили дорогу у зв'язку з вирубкою лісу.

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