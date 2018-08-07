У Запоріжжі пиляють парк у центрі міста заради побудови ТРЦ (фото, відео)

Фото: facebook com zaporozhye

Місцеві жителі виступають проти таких дій, але нічого зробити не можуть

У центрі Запоріжжя спиляли дерева у сквері Яланського, тому що забудовник хоче звести на цьому місці торговий центр. Про це повідомляє місцеве видання 061.ua.

Ділянка під сквером знаходиться в довгостроковій оренді у фірми "Ленд Дівелопмент", що належить депутату міськради Володимиру Кальцеву. У виданні зазначають, що депутат заявляв про намір побудувати на місці скверу торговий центр.

Фото: 061.ua

Місцеві жителі активно виступають проти таких дій, але, як кажуть очевидці, нічого зробити люди не можуть.

Фото: 061.ua

"У парку більше сотні "охоронців" - молодих хлопців, одягнених по-спортивному. І активісти, і місцеві жителі, раніше не брали участь у захисті парку, бігають від дерева до дерева, але нічого зробити не можуть, поліцейські також не перешкоджають", - пишуть у виданні.

Сьогодні, 7 серпня, за даними активістів, спиляли близько 500 дерев.

Повідомляється, що зрізали навіть грушу, яку посадив перший директор Запорізького обласного художнього музею Григорій Соколенко. Це дерево виросло з груші на Вознесеновці, під якою відпочивав Тарас Шевченко.

Фото: 061.ua

У свою чергу екологи стверджують, що знищення парку погано позначиться на екології міста.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.

Скріншот коментарів (facebook.com/pg/zaporozhye)

Раніше вчений Ігор Загороднюк стверджував, що Європа всіляко сприяє тому, щоб українці свій ліс різали і їм продавали.

Також повідомлялося, що в Чорнобилі масово спилюють дерева і вивозять за межі зони.

Ще ми писали, що під Києвом за один день вирубали близько сотні 50-літніх сосен.

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