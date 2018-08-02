"Крик отчаяния": в Чернобыле массово спиливают деревья и вывозят за пределы зоны (видео)

Иллюстративное фото (facebook.com/voip.friend)

В сеть попало видео спиленных деревьев

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике массово спиливают деревья для дальнейшего использования за пределами зоны отчуждения. Об этом сообщает общественный деятель Илья Кротенко на своей странице в Facebook.

"Крик отчаяния! В Чернобыльском биосферном заповеднике массово пилят деревья! Такое случалось и раньше, но сейчас, по словам местных жителей, масштабы достигли колоссальных размеров", - написано в публикации.

Активист рассказал, что часть деревьев сразу на смежных территориях режется на доски, а отходы используются для работы Иванковской ТЭС, что в Киевской области. Он сообщил, что из-за этого в окрестностях Иванкова значительно скакнул вверх радиационный фон.

К публикации деятель добавил видеодоказательство, где четко видно кучу спиленных деревьев и наезженную тропу, которой, по всей видимости, часто пользуются.

Крик відчаю! У Чорнобильському біосферному заповіднику масово пилять дерева! Таке траплялося і раніше, але зараз, за словами місцевих мешканців, масштаби сягнули колосальних розмірів. Частина дерев одразу на суміжних територіях ріжеться на дошки, а відходи використовують для роботи Іванківської ТЕС, через що в околицях Іванкова суттєво скакнув вверх радіаційний фон. Інша частина дерев їде на меблевий завод кудись в Житомирську область. Очевидно, що вся ця ситуація не можлива без участі та контролю з боку посадових осіб Державне агентство України з управління зоною відчуження, Головне управління Національної поліції в Київській області та Прокуратура Київської області. Аналогічна ситуація з незаконним рибним промислом. Значна частина річкової риби на київських ринках виловлена браконьєрським способом у Прип'яті в межах ЧЗВ. Про цей бізнес під пильним оком місцевої поліції журналісти писали вже давно і з тих пір мало що змінилося. Звертаюся до всіх (сталкери, журналісти, політики, активісти), хто хоч якось може вплинути на ситуацію за допомогою та порадою, що можна вдіяти в цій ситуації? Аналогічне відео на Ютюбі https://youtu.be/yZowgQQr2ko Опубліковано Іллею Кротенком Середа, 1 серпня 2018 р.

Видео: массовый сруб деревьев в Чернобыле (facebook.com/illiakrotenko)

"Подготовленные спиленные деревья прямо в центре Чернобыльской зоны. Видно, что их для чего-то готовят, сортируют отдельно, складывают. Очень хорошо наезженная тропа тяжелыми грузовиками. Это называется запрет хозяйственной деятельности. Свежо, аж пахнет: пару дней назад могли пилить все это. Вон они даже промаркированные деревья", - рассказал в видео активист.

Илья сообщил, что это было снято в районе бывшего населенного пункта Корогод. "Именно тут в лесу просто тотально, наверное, выборочно вырубаются деревья, веточки отдельно складываются, стволы отдельно. В некоторых местах видно, что стволы спилили, их рядом нет, то есть их уже вывезли. Вот так вот вырубают радиоактивные леса Чернобыльской зоны".

Он также рассказал, что помимо использования деревьев для электростанции, другую часть отвозят на мебельный завод в Житомирскую область.

Активист добавил, что аналогичная ситуация обстоит с незаконным рыбным промыслом. "Значительная часть речной рыбы на киевских рынках выловлена браконьерским способом в Припяти в пределах ЧЗО. Про этот бизнес под бдительным оком местной полиции журналисты писали уже давно и с тех пор мало что изменилось. Обращаюсь ко всем (сталкеры, журналисты, политики, активисты), кто хоть как-то может повлиять на ситуацию с помощью и советом, что можно сделать в этой ситуации?" - написал он.

Напомним, в пятницу, 13 июля, в городке Гостомель местные жители организовали акцию против незаконной вырубки деревьев.

Ранее украинский писатель и волонтер Александр Михед опубликовал видео, на котором видно, как молодые люди в одинаковых синих футболках окружили место вырубки леса в Гостомеле и никого туда не пропускают.

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