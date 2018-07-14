"Пора бити пики": в сети показали "бабушек", агитирующих за вырубку леса в Гостомеле

Пенсионерки в Гостомеле (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

Под Киевом пенсионерки агитировали за строительство ТЦ вместо леса

В пятницу, 13 июля, в городке Гостомель местные жители организовали акцию против незаконной вырубки деревьев.

Активисты говорят, что в лес в районе жилого комплекса "Чешский двор" приехали неизвестные люди и без разрешения стали рубить деревья. При этом рабочих "охраняют" молодые парни в спортивках - "титушки", а также... пенсионерки.

"Сегодня опять рубили сосны! На этот раз пригнали "титушек" и "местных бабушек"... Посмотрите, может, кто-то узнает эту театральную группу... Завтра это может быть возле вашего дома! (На фото женщина в очках с планшетом - руководитель "бабушек за ТЦ")", - написала в Facebook-сообществе "Мистоинформ - Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское, Немешаево" Елена Колесникова.

Скриншот поста

"Титушки" и "бабушки за ТЦ" в Гостомеле (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

"Титушки" в Гостомеле (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

"Титушки" в Гостомеле (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

"Титушки" в Гостомеле (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

"Бабушки за ТЦ" в Гостомеле (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

В комментариях к фото, на которых изображены "титушки" и "продажные бабушки", пользователи пишут, что нужно принимать активные меры по борьбе с такими "персонажами".

"Пора бить морды. И всерьез. "Бабушкам" тоже", - отметил Володимир Паламарчук.

Скриншот комментария

Ранее украинский писатель и волонтер Адександр Михед опубликовал видео, на котором видно, как молодые люди в одинаковых синих футболках окружили место вырубки леса в Гостомеле и никого туда не пропускают.

Видео: РБК-Украина