"Пора бити пики": в мережі показали "бабусь", які агітують за вирубку лісу у Гостомелі

Пенсіонерки в Гостомелі (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

Під Києвом пенсіонерки агітували за будівництво ТЦ замість лісу

У п'ятницю, 13 липня, у містечку Гостомель місцеві жителі організували акцію проти незаконної вирубки дерев.

Активісти кажуть, що у ліс в районі житлового комплексу "Чеський двір" приїхали невідомі люди і без дозволу стали рубати дерева. При цьому робітників "охороняють" молоді хлопці в спортивках - "тітушки", а також... пенсіонерки.

"Сьогодні знову рубали сосни! На цей раз пригнали "тітушок" і "місцевих бабусь"... Подивіться, може, хтось впізнає цю театральну групу... Завтра це може бути біля вашого будинку! (На фото жінка в окулярах з планшетом - керівник "бабусь за ТЦ")", - написала в Facebook-спільноті "Мистоинформ - Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское, Немешаево" Олена Колеснікова.

Скріншот поста

"Тітушки" і "бабусі за ТЦ" у Гостомелі (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

"Тітушки" у Гостомелі (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

"Тітушки" у Гостомелі (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

"Тітушки" у Гостомелі (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

"Бабусі за ТЦ" у Гостомелі (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

В коментарях до фото, на яких зображені "тітушки" і "продажні бабусі", користувачі пишуть, що потрібно приймати активні заходи по боротьбі з такими "персонажами".

"Пора бити пики. І всерйоз. "Бабушкам" теж", - зазначив Володимир Паламарчук.

Скріншот коментаря

Раніше український письменник і волонтер Адександр Михед опублікував відео, на якому видно, як молоді люди в однакових синіх футболках оточили місце вирубки лісу в Гостомелі і нікого туди не пропускають.

Відео: РБК-Україна